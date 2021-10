Vice-campeão brasileiro com Pikachu no Paysandu, zagueiro é preso por furto de 28 celulares

Thiago Costa (segunda da direita pra esquerda) foi revelado pelo Paysandu em 2011 — Foto: Divulgação

Jogador estava com mais seis pessoas em Canaã dos Carajás, interior do Pará, onde se aproveitavam do descuido de pessoas em um show na Feira de Agronegócios de Parauapebas

O zagueiro Thiago Costa foi preso no domingo, dia 24,, em Canaã dos Carajás, interior do Pará, por envolvimento com uma quadrilha de assaltantes de celulares. O jogador de 28 anos estava com mais seis pessoas, que realizavam furtos na Feira de Agronegócios de Parauapebas.

A Polícia Militar chegou ao local onde se encontravam Thiago e outros suspeitos, tendo apreendido 28 celulares. Segundo informações, eles estavam se organizando para praticar novos furtos, mas dessa vez em Canaã dos Carajás.

Thiago Costa começou no futebol em 2011, revelado pelo Paysandu junto com Yago Pikachu, hoje no Fortaleza. No ano seguinte, participou do acesso à Série B do Brasileiro, com o Papão ficando com o vice. Contudo, saiu após do título do Campeonato Paraense de 2013.

O zagueiro rodou por equipes como Carajás, Atlético Sorocaba, Trem-AP, Vila Rica, Castanhal e Tapajós. No final de 2018, o jogador chegou a fazer alguns testes no Remo, que montava o elenco para a temporada seguinte, mas não ficou no Baenão. O último clube dele foi o Tiradentes-PA, na disputa da segunda divisão do Parazão 2020.

Nota da Polícia Militar

“A Polícia Militar informa que equipes do 23° Batalhão (23° BPM), prenderam, neste domingo (24), em Canaã dos Carajás, sudeste do Estado, seis homens e uma mulher, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de celulares. Com o grupo foram encontrados vinte e oito aparelhos celulares, roubados durante um show no município de Parauapebas, no último sábado (23). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.”



25/10/2021

