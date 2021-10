Dicas para utilizar a tecnologia para economizar

(Foto:pexels) Em meio à crise financeira, qualquer oportunidade para economizar um pouco já ajuda muito no orçamento do final do mês. Com as tecnologias que temos em mãos, existem várias facilidades para controlar os gastos e poupar um pouco, desde softwares que ajudam no controle das finanças, até programas que auxiliam quem quer encontrar os produtos mais baratos. Veja algumas formas de economizar usando soluções tecnológicas:

Utilize serviços digitais

Utilizar serviços tradicionais de empresas nativas digitais pode representar uma grande economia. Isso acontece porque as empresas que operam apenas no mundo virtual têm gastos de manutenção bem menores, o que faz com que o consumidor também pague um preço menor. O melhor exemplo disso é o dos bancos digitais, que normalmente contam com taxas mais baixas do que as operadas pelos bancos tradicionais, graças à redução de custos operacionais da empresa. Então, analise quais serviços você utiliza e podem ser trocados pelos de outras empresas que conseguem repassar um preço menor.

Aplicativos de controle de gastos

Há inúmeros aplicativos de controle de gastos disponíveis nas lojas oficiais dos celulares, muitos deles gratuitos. Com este tipo de software, você consegue registrar para onde o seu dinheiro está indo. Mesmo que em um primeiro momento isso aparente não trazer nenhum impacto, o controle é importantíssimo para que possamos fazer uma análise minuciosa do nosso orçamento e entender em quais áreas podemos economizar.

Comparação de preços

Com as facilidades da internet, não é mais necessário andar por horas e horas em busca dos menores preços. Existem ferramentas que automatizam essa busca e informam aos usuários quais lojas estão oferecendo descontos em determinados produtos. Uma busca manual e detalhada pode fazer com que você consiga valores ainda menores nos itens que você precisa.

Programas digitais de recompensa

Você provavelmente deve ter ouvido muito a palavra cashback nos últimos tempos. Ela representa um dos métodos mais famosos de fidelizar clientes, dando uma parte do dinheiro gasto de volta ao consumidor e se tornou uma das formas mais práticas de ganhar dinheiro online. Na internet, existem muitos programas desse tipo e, com eles, é possível economizar muito nas compras virtuais. Alguns cartões também oferecem o benefício em todas as compras feitas, tanto no débito, como no crédito. O site MONEDEROSMART constatou que as buscas pelo termo cashback no Brasil aumentaram mais de 1500% de 2019 para os dias atuais, mostrando que este tipo de programa vem fazendo sucesso e atraindo muitos usuários. Além do cashback, várias lojas oferecem outras maneiras de economizar através da fidelização, como os cupons de descontos para compradores recorrentes e programas de troca por recompensas através de pontuações.

Use as redes sociais em suas negociações

Utilizar as redes sociais para comprar e vender produtos pode gerar uma economia imensa. Seja para ganhar dinheiro vendendo objetos que você não utiliza mais ou para economizar comprando os desapegos de outras pessoas, este é um tipo de negociação em que todos saem ganhando. Se não fossem as facilidades de interação trazidas pelas redes sociais, isso certamente seria bem mais complicado.

