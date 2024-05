O momento da queda, em cena do vídeo apresentado abaixo | Foto: Reprodução X

Vídeo mostra trabalhador caindo de Airbus A320 após escada ser removida. Incidente grave com múltiplas fraturas relatadas.

Um vídeo que tem ganhado repercussão nas redes sociais mostra o momento exato em que um trabalhador sai distraído de um avião e cai do alto da aeronave, pois a escada já havia sido afastada.

A cena mostra o funcionário na porta da aeronave com seu olhar voltado para dentro do avião e então caindo de costas direto ao chão. Na queda, ele teria sofrido diversas fraturas pelo corpo.

A aeronave em questão é o Airbus A320 de matrícula PK-TLB, da companhia aérea TransNusa, baseada em Jacarta, na Indonésia. A altura da porta de um avião deste porte é de aproximadamente 2,2 metros.

Não há confirmação sobre qual o aeroporto e o horário exato em que o acidente aconteceu. Sabe-se apenas, pelo rastreamento online de voos, que o PK-TLB pousou nesta quarta-feira (15) no Aeroporto Internacional Soekarno Hatta, de Jacarta, às 19h22, horário local, portanto, pode ter sido este o local do acidente.

CENAS FORTES!

Vídeo: ao sair sem olhar, trabalhador cai de porta de avião.

Leia mais: https://t.co/sXm3pRrjhC pic.twitter.com/sPoKft4inx — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 16, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/19:13:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...