Foto: Reprodução | Operação de busca e resgate está em andamento, disse polícia.

Uma aeronave da American Airlines com 60 passageiros e quatro tripulantes caiu no Rio Potomac após colidir com um helicóptero, nesta quarta-feira (29), perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação disse que o acidente aconteceu enquanto a aeronave se aproximava da pista.

O aeroporto disse que todas as decolagens e pousos foram interrompidos enquanto a equipe de emergência atuava no acidente com a aeronave.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Emergência Médica de DC confirmaram que a aeronave caiu no rio e que barcos de bombeiros estão no local.

O avião era o voo 5342 da American Airlines e era um jato regional PSA Airlines Bombardier CRJ700. Ele partiu de Wichita, Kansas, na quarta-feira.

O National Transportation Safety Board está liderando a investigação, junto com a FAA.

A FAA disse que sua declaração é baseada em informações preliminares e sujeita a alterações.

Em uma declaração conjunta com DC Fire e MPD, a polícia disse que “não há informações confirmadas sobre vítimas neste momento”.

A declaração disse que a polícia começou a receber chamadas às 20h53, horário local, sobre “um acidente de aeronave acima do Rio Potomac”.

A American Airlines confirmou à Reuters que estava “ciente dos relatos de que o voo 5342 da American Eagle, operado pela PSA, com serviço de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA) se envolveu em um incidente.”

veja vídeo:

VÍDEO: Avião com 64 pessoas colide com helicóptero perto de Washington Leia mais https://t.co/CcuKNgjsZJ pic.twitter.com/WSTDF3WMf5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 30, 2025

Fonte: Reuters e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/10:29:10

