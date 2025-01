Jovem promessa decide e São Paulo vence a Portuguesa de virada no Pacaembu

Foto: Reprodução | A estrela de Ryan Francisco brilhou intensamente na noite desta quarta-feira. Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o atacante de 18 anos, herói da recente conquista da Copinha, garantiu a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa por 2 a 1, de virada, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. André Silva, de pênalti, marcou o outro gol tricolor. Renan Peixoto havia aberto o placar para a Lusa.

Com a equipe principal poupada visando compromissos futuros, o São Paulo entrou em campo com uma formação totalmente reserva. No entanto, foi Ryan Francisco, craque da Copinha com dez gols em oito jogos, quem decidiu o confronto. O jovem atacante, que já demonstra ser a próxima grande promessa do clube, coroou sua atuação decisiva com o gol da vitória.

Primeiro tempo movimentado

A partida começou com um contratempo. Um dos refletores do Pacaembu apresentou problemas, causando uma breve interrupção. Logo após o reinício, aos 14 minutos, a Portuguesa abriu o placar. Renan Peixoto aproveitou uma falha da defesa tricolor e, com categoria, encobriu o goleiro Jandrei para fazer 1 a 0.

A resposta do São Paulo veio rápida. Aos 22 minutos, Erick foi derrubado na área após cruzamento. O árbitro, inicialmente, não marcou a penalidade, mas, após revisão do VAR, voltou atrás. André Silva cobrou com perfeição, no ângulo, igualando o marcador.

O Tricolor cresceu no jogo e teve boas chances para virar ainda no primeiro tempo, com Bobadilla e Marcos Antônio, mas parou nas boas defesas do goleiro adversário e em uma finalização imprecisa. Nos acréscimos, Ferraresi criou duas boas oportunidades, mas André Silva teve um gol anulado por toque de mão e Ferreira parou em grande defesa do goleiro da Lusa.

Segundo tempo e a explosão de Ryan Francisco

A etapa complementar seguiu o ritmo da primeira. A Portuguesa assustou com um chute forte de Fernando Henrique, defendido por Jandrei. O São Paulo, por sua vez, buscava a virada com insistência. André Silva, Ferreira e Bobadilla tiveram boas chances, mas não conseguiram converter.

Na reta final, o técnico Luis Zubeldía lançou mão de duas jovens promessas vindas da Copinha: Ryan Francisco e Lucas Ferreira. A mudança surtiu efeito imediato. Aos 46 minutos, Ryan Francisco recebeu passe em profundidade, invadiu a área e finalizou com precisão, decretando a vitória são-paulina por 2 a 1.

Próximos desafios

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A Portuguesa, no mesmo dia, às 16h, encara o Botafogo-SP, novamente no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo

Data: 29/01/2025

Horário: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Gols: Renan Peixoto, aos 14 do 1ºT (Portuguesa); André Silva, aos 22 do 1ºT, e Ryan Francisco, aos 46 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Santiago Longo, Patryck, Ruan (São Paulo); Tauã (Portuguesa)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Daniel Júnior (Rildo); Jajá Silva (Everton), Maceió (Guilherme Portuga) e Renan Peixoto (Kaue Dias). Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz); Santiago Longo (Rodriguinho), Bobadilla e Marcos Antônio; Erick (Lucas Ferreira), Ferreira (Ryan Francisco) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

