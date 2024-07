Vídeo: Bois que eram levados para o abate fogem após caminhão pegar fogo no MT

Bois fogem pelas ruas após caminhão de transporte pegar fogo. (Mariana Lienemann/Reprodução)

Moradores e o motorista do caminhão ajudaram a soltar os animais, que correram pelas ruas da cidade.

Imagens impressionantes mostraram o momento em que bois fogem de um caminhão completamente consumido por chamas. Os animais estavam a caminho do frigorífico para abate quando o veículo começou a pegar fogo. Segundo notícia do O Globo, o caso aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de julho, na Avenida São Luiz, em Cáceres (MT).

Após notar que o veículo estava em chamas, o motorista conseguiu sair da cabine sem se ferir e contou com a ajuda de pessoas que passavam pelo local para abrir a gaiola do caminhão. Devido ao ato do motorista e das demais pessoas, alguns animais conseguiram sair e escapar do fogo.

Os bois saíram da gaiola e correram pela via, deixando impressionados os pedestres e motoristas que passavam pelo local. Moradores registraram a cena, que foi compartilhada nas redes sociais e viralizou em pouco tempo.

Os bois seriam levados para o abate

O caminhão em questão seguia para um frigorífico localizado em Várzea Grande, sendo que os animais seriam levados para abate no local. Mesmo com os esforços para ajudar os bois, alguns ficaram debilitados por conta do incêndio. Informações complementares sobre o estado de saúde dos animais e o paradeiro dos bois que conseguiram fugir pelas ruas não foram divulgadas.

Conforme informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio foi praticamente controlado com ajuda de um caminhão-pipa que estava regando os canteiros da cidade. Desta forma, a intervenção da equipe foi apenas complementar. Por conta do ocorrido, o trânsito na avenida em que ocorreu o incidente precisou ser parcialmente interrompido.

Na internet, diversas pessoas comemoraram a fuga dos animais nos comentários deixados após a realização das postagens. Veja as imagens compartilhadas:

Bois que seriam abatidos fogem depois de o local em que estavam pegar fogo no Mato Grosso. pic.twitter.com/mW9lIhgnID — Caio Lincoln (@caiolincoln_) July 26, 2024

Fonte: Reporte MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/14:50:11 Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...