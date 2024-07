Concurso ‘Vagina mais bonita do Brasil’ terá votação popular; saiba como participar

Foto> Reprodução)- 26 mulheres serão selecionadas para representar cada estado brasileiro no concurso.

A segunda edição do concurso “Vagina mais bonita do Brasil”, um evento bastante polêmico no país, ocorrerá entre os dias 3 de agosto a 10 de setembro e com votação popular pela internet para a escolha de apenas uma vencedora.

Nesta primeira etapa da competição, os votos serão para definir as finalistas do concurso, que consistem em 26 candidatas, cada uma representando um estado do país.

No feriado de 7 de setembro, as finalistas escolhidas pelo público da internet estarão juntas novamente em uma live. Já a grande final, acontecerá no dia 10 de setembro, às 20h, com direito a festa e sessão de fotos para divulgar a vencedora.

Os votos para escolher as finalistas do concurso devem ser realizados no site ppkbrasil.com.br.

