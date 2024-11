Bombeiro cai durante resgate em Porto Alegre (RS) e fratura de tornozelo. (Foto: Reprodução/X)

Durante um resgate para conter um homem que ameaçava incendiar o apartamento e pular do prédio, um bombeiro sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros e fraturou o tornozelo.

Um bombeiro sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros durante uma operação de resgate no Centro Histórico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (6). A ação envolveu o resgate de um homem de 53 anos, que, em surto, havia se trancado em seu apartamento, ameaçando incendiar o imóvel e saltar pela janela do segundo andar. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que o bombeiro perde o equilíbrio enquanto descia em rapel até a janela do apartamento, caindo de uma altura aproximada de quatro andares. Ele foi imediatamente socorrido e levado ao hospital, onde recebeu diagnóstico de fratura no tornozelo e está sendo avaliado para possíveis lesões na lombar. Nas imagens é possível ver que uma mulher também escorrega ao tentar ajudar o bombeiro.

Em nota divulgada na quinta-feira (7), o CBM informou que o militar fraturou o calcanhar, mas está em condição estável e segue internado para exames complementares. O incidente mobilizou diversas equipes de segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Brigada Militar (BM), Bope, EPTC e o Samu.

A ocorrência teve início por volta das 11h45 e só foi controlada às 15h20. Durante o surto, o morador, que já havia causado problemas anteriores no prédio, ameaçou incendiar o apartamento. Após ser contido, o homem foi levado para atendimento médico e está internado. Vizinho do prédio colaboraram com a limpeza da área após o acidente, espalhando areia e água com sabão para remover o óleo que vazou durante a intervenção. As causas da queda do bombeiro estão sendo investigadas pela corporação.

VÍDEO: Bombeiro cai de prédio ao tentar resgate de homem em surto no RS Leia mais: https://t.co/AE0ffK17JZ pic.twitter.com/0R9QDCSl8m — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 8, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/08:52:57

