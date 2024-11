Para comandar a Seleção Brasileira, CBF está interessada em Pep Guardiola, diz jornal

Treinador pode substituir Dorival Jr. (Foto: Oli Scarff / AFP)

Treinador ainda tem contrato com o Manchester City até o fim da temporada europeia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria de olho no técnico Pep Guardiola. Segundo o site The Athletic, a entidade quer contratar o treinador que atualmente comanda o Manchester City. Os boatos sobre a possível contratação do espanhol ganharam forças, especialmente porque o contrato com o time inglês termina no fim da temporada europeia. As informações foram divulgadas pelo jornalista Sam Lee. Segundo ele, a CBF já fez vários contatos com Guardiola para verificar a disponibilidade e interesse do técnico. Recentemente, o próprio treinador falou sobre o desejo de treinar uma seleção nacional.

A Federação Inglesa chegou a procurar Pep para ocupar a vaga de Gareth Southgate. No entanto, o espanhol não deu uma resposta certa e a organização optou por Thomas Tuchel.

Atualmente, a Seleção Brasileira é comandada por Dorival Júnior. O técnico brasileiro ainda não convenceu completamente, mas a equipe passa por um processo de reestruturação e adaptações. Na Copa América, o time caiu nas quartas de final. Nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Brasil está na quarta colocação e tem 16 pontos, conquistados em 10 jogos. Inicialmente, a CBF queria trazer o técnico italiano Carlo Ancelotti, mas ele preferiu seguir no Real Madrid. Caso as negociações com Pep Guardiola realmente avançasse, o treinador pegaria a Seleção com cerca de um ano para a Copa do Mundo de 2026, já que o contrato com o City termina na metade de 2025 – final da temporada europeia. Esse período poderia ser um problema para a equipe brasileira, já que Guardiola teria “pouco” tempo para trabalhar e por prática suas ideias e estilos. Além disso, historicamente, a Seleção Brasileira não contrata treinadores estrangeiros. Em competições oficiais, o Brasil nunca foi comandado por uma profissional de fora do país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/09:59:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...