VÍDEO: Ciclista é atropelada por trem ao tentar tirar selfie ‘radical’

(Foto: Reprodução)- Nas imagens, a mulher aparece tentando captar uma foto perfeita no trilho do trem.

Uma ciclista foi atropelada por um trem enquanto tentava tirar uma selfie ‘radical’ com o veículo em movimento. O incidente, que aconteceu em Minas Gerais, foi filmado por um amigo da vítima na semana passada e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver um grupo de ciclistas se aproximando dos trilhos para registrar a passagem do trem. A mulher decide se posicionar na frente da locomotiva para tirar uma foto, ignorando os sinais de alerta do maquinista.

A ciclista não percebe a aproximação do trem e acaba atingida na cabeça por uma parte da locomotiva. O impacto a faz cair no chão e as imagens cortam logo em seguida. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ciclista fazendo selfie é atropelada por trem. Ocorreu em Minas gerais. Assista! pic.twitter.com/cb4oKxaKTm — Tumulto BR (@TumultoBR) June 4, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/13:16:14

