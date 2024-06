Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Segundo jornais britânicos, Linda também vendia conteúdo erótico em sites pornográficos (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade.

Um vídeo chocante mostrando uma carcereira fazendo sexo com um detento inglês causou um grande escândalo no Reino Unido. A protagonista do vídeo, segundo a mídia local, é a brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos.

As autoridades britânicas ainda não confirmaram oficialmente a identidade da guarda, mas os jornais Daily Mail e The Sun apontam que Linda, além de seu trabalho como agente prisional, mantinha uma vida dupla como criadora de conteúdo adulto sob o pseudônimo Linda La Madre. Todas as suas contas em plataformas de conteúdo erótico foram deletadas após a divulgação do seu nome como a possível autora do escândalo.

Andreina, irmã de Linda, afirmou em entrevista ao Daily Mail que sua irmã é uma “swinger inveterada” e trabalhava na prisão desde janeiro de 2024. “Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, disse.

Escândalo gerou debate sobre sistema prisional inglês

Além do sexo explícito, o que mais chocou o público é que as imagens foram gravadas realmente dentro de uma prisão, a penitenciária HMP Wansworth, ao sul de Londres.

O vídeo é filmado por um prisioneiro enquanto o outro faz sexo com a agente penitenciária. Os prisioneiros não tiveram sua identidade revelada pela mídia inglesa.

O vídeo veio a público nessa sexta-feira (28/6) e está sendo investigado pela Scotland Yard. A polícia até agora se pronunciou apenas ressaltando que “uma mulher foi presa sob suspeita de má conduta em cargo público e está sendo investigada”.

O caso se tornou manchete em todos os jornais do Reino Unido já que o sistema prisional inglês tem sido muito questionado como corrupto e ineficiente. A gerente da prisão em que Linda supostamente atuava se demitiu do cargo há menos de um mês.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/02:08:32

