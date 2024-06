Estudante recebe R$ 100 mil em pix por engano e devolve valor

Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, foi surpreendido com o pix (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Não sei o que fazer, não quero ser preso”, disse o jovem preocupado.

O estudante Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, recebeu um “Pix” por engano, na tarde da última quarta-feira (26), no valor de R$ 100 mil. O jovem optou por devolver o dinheiro imediatamente, porém a situação se tornou mais difícil do que ele imaginava.

Genésio contou em uma rede social que tentou devolver o dinheiro na mesma hora, mas não conseguiu porque teve a conta bancária bloqueada pelo banco por uma suspeita de fraude. “Não sei o que fazer, não quero ser preso”, disse o jovem preocupado.

Na manhã seguinte, um homem entrou em contato com o estudante se identificando como o autor transferência errada e pedindo o retorno do valor. Segunfo genésio, apesar do número de telefone ser brasileiro, o homem apresentava um sotaque chinês e tinha um nome estrangeiro.

O jovem foi até a agência bancária e conseguiu desbloquear sua conta. “Quero fazer a escolha certa, eu não quero ser preso”, afirmou. Depois de pensar e de ouvir a gerente do banco, ele decidiu estornar o Pix.

Porém, o estudante acabou ficando no prejuízo com a ida até o banco porque apesar de ter feito um acordo com o responsável pelo “pix errado”, o homem não entrou mais em contato para pagar a corrida do carro de aplicativo que levou Genésio até o banco. Em entrevista ao G1, Genésio contou que fez um boletim de ocorrência.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...