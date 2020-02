Vídeo de Sucuri de aproximadamente 15 metros viraliza e assusta

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra uma sucuri gigantesca de 15 metros no rio Xingu(Foto:REPRODUÇÃO YOUTUBE)

O suposto vídeo foi gravado no Brasil, supostamente no rio Xingu em Mato Grosso em Dezembro de 2019. No vídeo vemos a enorme anaconda de aproximadamente 15 metros atravessando o rio. A imagens foram feitas por um pescador local que se assustou com o tamanho da cobra.

VEJA O VÍDEO ABAIXO

02/02/2020 19:19

FONTE Jornal MN

