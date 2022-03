Policial usou balas de borracha para conter o motorista, preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Ninguém ficou gravemente ferido. Um vídeo (impressionante) mostra um mototaxista sendo atropelado por um carro em frente a um estabelecimento em Jacareacanga, no sul do Pará. Logo após a colisão, um policial aparece atirando contra o motorista para impedi-lo de fugir. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (12), por volta das 00h30. (A informação é do G1PA)

O mototaxista estava parado em um ponto quando foi atingido pelo veículo e arremessado para dentro do estabelecimento. O motorista do carro estava embriagado, segundo a guarnição da Polícia Militar, que estava no local. Momentos após o atropelo, um policial atira balas de borracha contra o veículo, que é parado – veja no vídeo abaixo.

De acordo com o Departamento de Trânsito da cidade, ninguém ficou ferido. O mototaxista teve escoriações leves e não precisou de atendimento médico. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro também não ficou gravemente ferido e foi preso em flagrante. Ele foi apresentado na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP), onde foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal no trânsito.

Assista

Vídeo Impressionante- Motorista atropela mototaxista e, ao tentar fugir, é atingido por tiros em Jacareacanga, PA. pic.twitter.com/rrzRZmciuj — Adecio Piran (@AdecioPiran) March 14, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/07:37:57

