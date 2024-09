Vídeo gravado por esposa de vítima leva réu a júri, que o condena a 24 anos de prisão, em Santarém

Arisson Robert Batista Costa a 24 anos e 6 meses de prisão pelo envolvimento no homicídio de Neandro Santana da Costa — Foto: TV Tapajós

O crime, que aconteceu em 15 de janeiro do ano passado. Na ocasião, Neandro Santana da Costa foi abordado por dois homens em uma motocicleta enquanto estava em via pública.

Nesta terça-feira (18), o Tribunal do Júri de Santarém, no oeste do Pará, condenou Arisson Robert Batista Costa a 24 anos e 6 meses de prisão pelo envolvimento no homicídio de Neandro Santana da Costa. O julgamento, iniciado por volta das 8h, se estendeu ao longo do dia e foi concluído durante a noite.

O crime, que aconteceu em 15 de janeiro do ano passado. Na ocasião, Neandro Santana da Costa foi abordado por dois homens em uma motocicleta enquanto estava em via pública. O garupa desceu do veículo e efetuou pelo menos cinco disparos de arma de fogo contra Neandro. Gravemente ferido, ele foi levado ao Pronto Socorro de Santarém por conhecidos, mas, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte no Hospital Municipal de Santarém.

A investigação conduzida pela Polícia Civil ganhou destaque quando um vídeo gravado pela esposa de Neandro, ainda no hospital, revelou os nomes dos possíveis envolvidos no crime. No vídeo, Neandro, antes de falecer, mencionou Arisson Robert Batista Costa como um dos responsáveis pelo atentado. O vídeo viralizou nas redes sociais, aumentando a pressão para a captura dos suspeitos.

Em 29 de junho de 2023, Arisson foi localizado em Alter do Chão. Durante a operação policial, ele tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto, o que facilitou sua detenção.

Durante o julgamento, seis testemunhas foram ouvidas. A Promotoria de Justiça do Júri conduziu a acusação, apresentando provas contundentes que resultaram na condenação de Arisson Robert Batista Costa a mais de duas décadas de prisão pelo homicídio qualificado de Neandro Santana da Costa.

