Vídeo: homem é expulso nu da boate Locomotiva em Belém

Homem foi expulso da locomotiva completamente nu | Reprodução/ redes sociais

O caso gerou uma onda de comentários e especulações nas redes sociais. Confira as versões e detalhes do incidente.

Um episódio inusitado tirou o sossego dos moradores do bairro da Sacramenta, em Belém, na noite de quinta-feira (19). Um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais mostra um homem completamente nu sendo expulso da boate Locomotiva, localizada na avenida Pedro Álvares Cabral.

Nas imagens, ele insiste em entrar no estabelecimento, mas é barrado pelos seguranças do local, que em alguns momentos recorrem à agressão para expulsar o homem.

O caso gerou uma onda de comentários e especulações nas redes sociais.

Segundo relatos de internautas, há duas versões sobre o ocorrido. Uma delas aponta que o homem teria se recusado a pagar por serviços consumidos na boate.

Outra versão diz que ele teria sofrido um surto psicológico no local. Durante o vídeo, também é possível ouvir um internauta mencionar que o indivíduo estaria sob o efeito de entorpecentes.

Até o momento, não se sabe qual foi o desfecho do caso. A boate Locomotiva ainda não se manifestou sobre o incidente.

