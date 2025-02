Criança da Indonésia viralizar ao cantar o hit “Menina do Job” (Foto/Reprodução/TikTok: @yopi.suryanto)

Criança da Indonésia viralizou ao cantar música que tem versão tecnomelody paraense

Do funk ao tecnomelody paraense, a música “Menina do Job”, do cantor MC Xangai, é o maior sucesso nas redes sociais e nas festas do Brasil. Para além do hit em território nacional, a canção caiu ainda no gosto de pessoas de outros países, como na Indonésia. Em um vídeo gravado por um homem adulto, uma criança do país asiático aparece cantando a música perfeitamente, surpreendendo os internautas.

A gravação foi publicada no último dia 19 de janeiro no Tiktok e já acumula mais de 2,3 milhões de curtidas e 30 mil comentários. Várias pessoas fizeram suas observações quanto a cantoria do menino no vídeo: “Ele cantando como se fosse um louvor”, “É assim que os estadunidenses entendem que eu cantando em inglês?”, “Deixa ele descobrir a tradução”.

VELA O VÍDEO:

VÍDEO: menino indonésio viraliza ao cantar o hit ‘Menina do Job’ Leia mais https://t.co/oSNl3eU9Er pic.twitter.com/s5V7qIcY76 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 31, 2025

Fonte: Gabriel Bentes – O Liberal

