‘Pica-Pau’, paraense suspeito de participar da morte de policial no Ceará, é morto pela polícia

A imagem em destaque mostra o paraense Wellisson Gonçalves da Silva, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, morto durante uma ação policial na quinta-feira (30/1), na Comunidade do Oitão Preto, bairro Moura Brasil, em Fortaleza, no Ceará. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Além do paraense, outras duas pessoas que estavam com ele morreram na mesma ação policial

O paraense Wellisson Gonçalves da Silva, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, foi morto durante uma ação policial na quinta-feira (30/1), na Comunidade do Oitão Preto, bairro Moura Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Ele era suspeito de participar da morte do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, no centro de Fortaleza. O crime aconteceu na última terça-feira (28/01).

Segundo o portal O Impacto, além de “Pica-Pau”, Henrique Bezerra de Souza, o ‘Bochecha’, natural do Amazonas, e mais uma mulher, de nome não revelado, estavam com Weslisson. A polícia do Ceará informou que os três teriam reagido a tiros durante a abordagem depois de terem sido encontrados e, por isso, os agentes revidaram e os alvejaram. “Bochecha” e a mulher, que também estariam envolvidos na morte de José Wendesom, também morreram durante a ação.

Além de Wellisson, outro paraense havia sido apontado pelas autoridades por envolvimento no crime. Will Pessoa da Silva, suposto integrante de uma facção criminosa, foi preso juntamente com outros três envolvidos no ataque, incluindo outro paraense entre esses presos.

No dia 6 de dezembro do ano passado, ele havia sido preso na Operação ‘Annuum’, em Santarém. Na época, o delegado responsável pelo caso Erick Peterson alegou que Will seria um traficante conhecido. Antes de ser preso naquela operação, o suspeito já havia sido capturado em Goiás com vários quilos de drogas.

O crime

De acordo com investigações da polícia, os suspeitos teriam confundido os policiais penais que estavam em um veículo, com membros de uma facção rival e por isso teriam efetuado os tiros contra o carro.

A vítima estava no veículo juntamente com outro policial, monitorando um dos suspeitos que estava hospedado em uma pousada nas proximidades. O outro policial foi atendido e levado para o hospital.

