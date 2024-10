Vídeo mostra PMs agredindo homem na frente de criança em Roraima (RR)

(Foto: Reprodução) | Um vídeo que circula nas redes sociais, desde sábado (5), mostra policiais militares agredindo e apontando uma arma para um homem na frente de uma criança, no município de São João da Baliza, no sul de Roraima.

O vídeo tem a duração de 28 segundos. Conforme as imagens, o homem está sentado em companhia de outras pessoas, na varanda de uma residência, quando um dos policiais da guarnição dar um tapa no rosto do homem, em seguida, a vítima se levanta e o policial aponta a arma longa para ele. Uma criança que estava próximo presenciou a cena.

Depois que o homem ficou em pé, um outro policial veio por trás, o pegou pelo pescoço e o jogou no chão. Uma mulher que estava gravando o vídeo, chegou a ser intimidada pelo PM que aparentemente partiu para cima dela.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada no sábado, dia 5, na Vila Nova Esperança, município de São João da Baliza.

A PMRR foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo condução perigosa, com manobras arriscadas e ameaça a pedestres, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, além de perturbação do sossego alheio, delito previsto na Lei de Contravenções Penais.

Ao localizar o veículo conduzido por A. C. S., de 22 anos, verificou-se que a motocicleta estava sendo conduzida sem placa. Durante a abordagem policial, o envolvido se recusou a obedecer a ordem dos militares para ser revistado, além de incitar seus familiares a impedir o trabalho policial.

O condutor da motocicleta, J. D. A., de 33 anos, e H. C. S., de 31 anos, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil na localidade pelos crimes de desacato, resistência e desobediência, previstos no Código Penal.

PM diz que vai apurar conduta de policiais

A PMRR reiterou que não tolera qualquer tipo de excesso na conduta dos policiais, atos de violência ou ação arbitrária no atendimento de ocorrência.

Para garantir o bom atendimento à população, a PMRR capacita e orienta continuamente todo o seu efetivo sobre o correto uso da força proporcional e moderada e o respeito à dignidade humana, bem como os valores e princípios da instituição. A conduta dos policiais militares durante o atendimento desta ocorrência será apurada e, se for constatado qualquer tipo de irregularidade, a Corporação tomará as providências que o caso requer. Por fim, a PMRR orienta a população que qualquer reclamação ou denúncia relacionada aos policiais militares poderá ser encaminhada à Corregedoria da Corporação, localizada na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 673 – Centro, ou por meio da Ouvidoria, acessível pelo site www.pm.rr.gov.br.

Fonte: Portal Estado do Pará News com informações da Folha BV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2024/14:28:45

