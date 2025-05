Foto: Reprodução | A cena gerou indignação entre internautas e moradores da cidade, que denunciam excesso de força e abuso de autoridade por parte dos servidores públicos.

Imagens divulgadas nas redes sociais neste início de semana mostram o momento em que um motociclista é agredido por agentes de trânsito durante uma abordagem no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.

O vídeo registra o motociclista sendo cercado por agentes de fiscalização ainda em cima do veículo, quando começa a ser agredido com golpes desferidos pelos agentes, mesmo sem apresentar reação. A cena gerou indignação entre internautas e moradores da cidade, que denunciam excesso de força e abuso de autoridade por parte dos servidores públicos.

Vídeo: motociclista é agredido por agentes de trânsito durante abordagem, no Pará Leia mais https://t.co/yCep6Z0nEU pic.twitter.com/OJhfTb4toC — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 7, 2025

O caso levanta questionamentos sobre a conduta dos fiscais de trânsito envolvidos na abordagem, especialmente no que diz respeito aos protocolos de atuação em ações de fiscalização.

Em nota, a Prefeitura de Abaetetuba disse que durante uma fiscalização de rotina, agentes do DMTTM identificaram uma motocicleta com placa aparentemente adulterada. Ao ser abordado, o condutor se recusou a apresentar os documentos exigidos e resistiu à ação dos agentes, que acionaram apoio da Polícia Militar. Após verificação da autoridade policial, confirmou-se que a placa estava adulterada. O veículo foi apreendido e encontra-se na Delegacia de Polícia Civil. O condutor fugiu do local, abandonando a motocicleta.

“Apesar da situação envolver uma infração penal grave, a Prefeitura de Abaetetuba reforça que nenhum servidor está autorizado a agir fora dos limites da legalidade ou a recorrer a condutas que comprometam o respeito e a integridade do cidadão. Diante da repercussão das imagens que circulam nas redes sociais, será instaurada sindicância para apurar com rigor a conduta do agente envolvido, nos termos da lei. A gestão municipal repudia qualquer atitude incompatível com os princípios do serviço público e assegura que todas as providências cabíveis serão adotadas”.

Fonte: Estado do Pará Online/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/10:23:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...