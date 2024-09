Qual é o tamanho da sua cidade? Clique e confira a população de Novo Progresso (PA) e de todos os municípios do país

População total do Brasil em 2024 já supera 212 milhões, mostra estimativa do IBGE — Foto: Brenno Carvalho /

IBGE apresentou nesta quinta-feira primeira projeção de número de habitantes para 2024 com base nos dados do último Censo. Ferramenta do GLOBO permite consulta por estado e cidade

Veja a população do seu estado e do seu município IBGE divulga primeiras projeções com base no Censo 2022 Nome/Novo Progresso (PA)

População:36.518 Novo Progresso (PA)/Pará

Projeções Populacionais 2024: Capitais Brasileiras no Topo

O IBGE divulgou projeções de população para 2024 com base no Censo 2022. O Brasil tem 212,5 milhões de habitantes. Consulte o número de habitantes de todos os municípios do país. Capitais como São Paulo e Rio de Janeiro lideram a lista.

Você sabe quantas pessoas moram em sua cidade? O IBGE divulgou nesta quinta-feira as projeções para a população de todos os municípios do país para 2024. É a primeira vez que o instituto usa dados do Censo 2022, recém-publicado, para atualizar as estimativas de população do país. O Brasil já tem hoje 212,5 milhões de habitantes. Clique abaixo e confira o número de habitantes de todos os municípios do Brasil.

Veja abaixo o tamanho das capitais brasileiras

São Paulo: 11.895.578

Rio de Janeiro: 6.729.894

Brasília: 2.982.818

Fortaleza: 2.574.412

Salvador: 2.568.928

Belo Horizonte: 2.416.339

Porto Alegre: 2.391

Manaus: 2.279.686

Curitiba: 1.829.225

Recife: 1.587.707

Goiânia: 1.494.599

Belém: 1.398.531

São Luís: 1.088.057

Maceió: 994.464

Campo Grande: 954.537

Teresina: 902.644

João Pessoa: 888.679

Natal: 785.368

Cuiabá: 682.932

Aracaju: 628.849

Florianópolis: 576.361

Porto Velho: 514.873

Macapá: 487.200

Boa Vista: 470.169

Rio Branco: 387.852

Vitória: 342.800

Palmas: 323.625.

Fonte: Agência O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2024/05:47:15

