Vídeo: mulher sorri ao ouvir sentença por matar menino de três anos

Reprodução/Redes sociais)- Uma mulher acusada de esfaquear fatalmente um menino de três anos, perto de uma mercearia em Ohio, Estados Unidos, foi vista sorrindo enquanto ouvia sua sentença no tribunal. O caso ocorreu aproximadamente uma semana após Bianca Ellis, de 32 anos, atacar Julian Wood e ferir a mãe do menino, Margot Wood.

As autoridades classificaram o ataque como “um ato aleatório de violência”. Ellis enfrenta dez acusações, incluindo duas de homicídio e duas de tentativa de homicídio. O juiz declarou na segunda-feira, 10, que ela poderá enfrentar a pena de morte.

Ao comparecer ao tribunal com as mãos algemadas atrás das costas, Ellis pareceu resistir a um sorriso antes de sorrir várias vezes enquanto as acusações eram lidas, o momento foi registrado em vídeo.

O pai da vítima declarou em tribunal que Bianca “roubou tudo” ao matar o menino e pediu ao juiz para “fazer o possível para manter este monstro atrás das grades”.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a mulher andando com uma faca na mão antes de cometer o crime .

Vídeos no link abaixo:

X: https://x.com/i/status/1800541090992521626

Fonte: Com informações do Mundo ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/10:47:16

