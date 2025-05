Vídeo registra agressão brutal a aluna dentro de banheiro de escola no Paraná

Foto: Reprodução | A agressora tem histórico de conflitos na escola

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma aluna sendo brutalmente agredida no banheiro do Colégio Cívico-Militar Chico Mendes, em São José dos Pinhais, Paraná. O caso ocorreu na terça-feira (29) e só foi descoberto pela família da vítima após as imagens se tornarem públicas.

Segundo a mãe da estudante, a filha não relatou a agressão por medo. A agressora, conforme pais de outros alunos, tem histórico de conflitos na escola. Há relatos de que ela costuma levar objetos cortantes na mochila para intimidar colegas.

“A minha filha não quis contar, porque a menina leva objetos que cortam para que as vítimas não falem”, afirmou a mãe, que preferiu não se identificar.

A agressão acendeu o alerta da comunidade escolar. Outros pais expressaram preocupação com a recorrência de episódios violentos. Segundo relatos, a aluna agressora está envolvida em conflitos antigos e frequentes.

Apesar dos pedidos de expulsão, a legislação estadual não permite essa punição em escolas públicas do Paraná.Escola e Secretaria de Educação comentam

A direção do Colégio Chico Mendes reconheceu oficialmente o caso apenas na quarta-feira (30), quando não houve aulas devido a um dia de planejamento pedagógico. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informou que medidas pedagógicas serão adotadas para preservar a segurança dos alunos.

A Seed-PR também declarou que os responsáveis serão ouvidos e que o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitário (BPEC) poderá ser acionado se necessário. No entanto, ressaltou que punições criminais competem às autoridades policiais.

A mãe da vítima registrou Boletim de Ocorrência e aguarda ações tanto da direção escolar quanto das autoridades responsáveis. O caso reforça o debate sobre segurança e prevenção da violência no ambiente escolar.

