Jovem matogrossense de 21 anos, morre afogado durante passeio em praia de Santarém no Pará

João Vitor Pereira, de 21 anos, morador de Sorriso no estado do Mato Grosso, morreu afogado durante passeio com familiares em praia na cidade de Santarém no Pará. – (Foto: Reprodução)

João Vitor Pereira, de 21 anos, morreu, ontem à tarde, afogado na praia conhecida como Ponta do Cururu, em Alter do Chão, localizada a cerca de 37 quilômetros de Santarém, no Pará. Ele é morador de Sorriso e estava fazendo um passeio com familiares. (A informação é do Só notícias)

A versão investigada é que João Vitor e um outro jovem se afastaram do grupo pouco mais de 100 metros para tomar banho de rio caminhando por um banco de areia, e quando retornavam caíram em um buraco. Um deles conseguiu se debater e foi socorrido pelo condutor de uma moto aquática que passava pelo local. Mas João só foi localizado por volta das 20h30, já sem vida, segundo dados divulgados pelo G1.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) par necropsia antes de ser liberado para sepultamento. Ainda não foi confirmado se será levado para Sorriso.

Jornal Folha do Progresso em 09/01/2022/06:50:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/aprenda-mais-disponibiliza-cursos-gratuitos-com-certificado-em-diversas-areas/

Curtir isso: Curtir Carregando...