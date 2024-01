Vídeo: reis do camarote, bandidos comemoram fraude de R$ 21 mi em bar

Nesta manhã, 115 policiais civis, sob a coordenação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e com o apoio das Polícias Civis de SP, MT, SC, MG, BA, MA, AP, GO e RJ, cumpriram 10 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal.

Conforme a coluna revelou, a DRCC faz uma das mais significativas operações contra crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro no Brasil. A Operação Digito 8, nome que faz referência à espécie de guia utilizada pelos criminosos para subtrair dinheiro de uma grande instituição financeira, desarticulou um esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code Pix, explorando uma vulnerabilidade do sistema bancário.

Veja Vídeo:

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/16:07:52

