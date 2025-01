Sucuri gigante é encontrada presa em máquina de usina elétrica. Veja o vídeo! | Divulgação

Durante a gravação, é possível ver a força-tarefa para identificar a forma como a sucuri está presa e assim fazer com que ela sobreviva.

Todo mundo ao acordar e ir para o trabalho acredita que este será mais um dia de muito esforço, mas sem grandes mudanças surpresas. Talvez tenha sido esse o pensamento de um grupo de trabalhadores, que foi surpreendido com uma aparição pra lá de assustadora.

Os trabalhadores levaram um susto na manhã da última quarta-feira (15), ao notarem uma enorme sucuri presa a um limpa-grade — maquinário utilizado na remoção de resíduos da água que ficam presos nas grades das câmaras de carga das usinas hidrelétricas.

Imagens registradas por um dos trabalhadores mostram o tamanho da serpente, assim como o espanto das pessoas que tentam soltar a cobra do maquinário. O registro foi feito na Comunidade do Rio da Casca, na Chapada dos Guimarães, a 67 km de Cuiabá, Mato Grosso.

“Olha o tamanho dessa sucuri no limpa-grade. Meu Deus, é um monstro!”, diz o trabalhador que registra o vídeo.

Confira:

Vídeo: Sucuri gigante é encontrada presa em máquina de usina no MT Leia mais https://t.co/rkVrEvStAO pic.twitter.com/Mne5tE0s9M — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2025

Fonte: Metrópoles Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/15:30:35

