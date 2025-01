Homem é preso por suspeita de tentar fraudar concurso público da PM, em Tomé-Açu

(Foto: Reprodução) – Com a ajuda da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) e da Delegacia de Quatro Bocas, a PC conseguiu localizar o suspeito.

Um homem foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (16/1), em Tomé-Açu, nordeste do estado, por suspeita de participação na tentativa de fraude contra um concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA). A prisão faz parte da operação “Demeritocracia’”, realizada na última terça (14/1) contra um grupo suspeito de fraudar e manipular resultados nas etapas do concurso público da PMPA.

Com a ajuda da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) e da Delegacia de Quatro Bocas, a PC conseguiu localizar o suspeito. Inicialmente, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do homem, localizada em Belém.

Porém, durante as diligências, a equipe policial localizou e prendeu o investigado na região de Tomé-Açu. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos necessários.

“A operação ‘Demeritocracia’ foi elaborada visando somar com a segurança pública no Estado. O objetivo principal é encontrar os suspeitos da prática criminosa de tentativa de fraude e efetuar as prisões, a fim de dar cumprimento na lei e reforçar a segurança para a comunidade paraense. O concurso permanece com as atividades intactas e sem qualquer prejuízo no andamento do certame”, destaca o delegado-geral, Walter Resende.

Quando a ação policial aconteceu, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela aplicação dos testes, informou que o inquérito que está em curso foi instaurado tendo em vista o envio de ofício pelo Cebraspe, por meio do qual foram informadas à Polícia Civil possíveis irregularidades de candidatos na prova objetiva do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA). Desde o início, este Centro tem colaborado irrestritamente com as investigações, prezando pela lisura do certame, que se encontra em regular andamento”.

Fonte: Mateus Souza – Portal – O liberal

