VÍDEO: Vereador César Maia é flagrado defecando durante sessão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

O vereador Pablo Mello, que presidia a sessão, bem que tentou, mas não conseguiu.

O vereador Cesar Maia (PSD) viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (5) após ser flagrado durante sessão híbrida da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em ‘pleno momento de rei’, sentado ao trono e aparentemente fazendo suas necessidades sólidas.

O flagrante foi feito quando Pablo Mello (Republicanos), que conduzia a sessão, convocou os vereadores que estavam presentes de forma remota para falar. Nesse momento, é possível ver Cesar Maia dentro do banheiro, com as calças arriadas e sentado no vaso sanitário, em momento de desnecessária intimidade.

Ele até ajeita a câmera, para ser enquadrado a partir dos ombros. Mas o descuido anterior já estava feito.

Nome já histórico na política fluminense, Cesar Maia foi prefeito do Rio de Janeiro por dois mandatos, entre 1993 e 1997 e entre 2001 e 2009. Também foi deputado federal entre 1987 e 1993. Atua como vereador do Rio de Janeiro desde 2013 e está no seu terceiro mandato.

INACREDITÁVEL! O vereador César Maia (PSD) acabou de aparecer CAGANDO durante uma sessão da Câmara de Vereadores do Rio. pic.twitter.com/dHd845s174 — Rodrigo Luis Veloso (@rodrigoluisvelo) June 5, 2024

