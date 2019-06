Vítima de esfaqueamento no km 105 da BR-163 pode ter sido atacada por autor de chacina em Belterra

Mauro Barrozo é procurado pela polícia como autor de chacina na zona rural de Belterra, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Policiais fazem buscas em comunidades no Km 105 e arredores, no município de Belterra.

Uma pessoa foi esfaqueada por um homem em uma comunidade localizada no quilômetro 105, da BR-163, município de Belterra, oeste do Pará. Foi levantada a suspeita que a vítima tenha sido atacada, de acordo com as características informadas à polícia, por Mauro Barrozo, o autor da chacina ocorrida no final da tarde do dia 27, na comunidade Paca. O caso está sendo investigado.

Uma ambulância do Samu foi deslocada para buscar a vítima do esfaqueamento, mas um veículo particular já havia feito o socorro até o hospital.

Policiais civis e militares de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos estão empenhados nas buscas pelo autor da chacina que vitimou quatro pessoas no dia 27 de maio, sendo três na comunidade Paca e uma em São Benedito, ambas no município de Belterra.

As vítimas da chacina na comunidade Paca foram Raimundo Silva de Paula, 43 anos, Douglas Boscheto de Paula, 12 anos, e Pedro Boscheto, 63 anos, mortos em uma fazenda. No retorno para a comunidade São Benedito, Mauro disse a moradores do local que havia matado sua mãe Maria Barrozo Braga, 74 anos e os filhos Daniel e Manoel Barrozo, de 10 e 14 anos, respectivamente. No entanto, só foi encontrado o corpo de Manoel, no meio da mata. A criança foi morta com um tiro na cabeça.

Por G1 Santarém — PA

