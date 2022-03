Polícia Civil prende empresário acusado de estuprar enteada há cerca de 6 anos, em Rurópolis

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil em ato contínuo à prisão do jovem, Diosmar Oliveira, deflagrou na manhã de domingo (27), a Operação Inocence diligenciando e dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Antônio Sirnande Lazaro Cruz.

O empresário, natural de São Luiz do Maranhão, 41 anos é acusado por crime de estupro de vulnerável, sendo a vítima uma adolescente de 11 anos de idade. (Com informações Polícia Civil de Rurópolis)

Segundo o delegado de Polícia Civil de Rurópolis, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, a denúncia foi feita na tarde da última quarta-feira (23/03), quando foram realizadas diligências no município juntamente com Policiais Militares e Conselho Tutelar.

“O suspeito foi localizado e identificado, logo em seguida conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi interrogado. Contudo, como não se encontrava em estado flagrancial que ensejasse a sua prisão dentro da legalidade, investigações ainda deveriam ser feitas. Naquela ocasião, foi assistido por advogado, ouvido nos autos do inquérito policial e liberado”, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuaram sob sigilo processual tomando as providências cabíveis. A vítima, uma adolescente de 11 anos, enteada do acusado, foi encaminhada para ser submetida a exame sexológico e escuta especializada por equipe especializada na Fundação PARAPAZ em Santarém. Após intensas investigações descobriu-se que os abusos eram constantes desde quando a vítima tinha 5 anos de idade.

Operação Inocence

Ao tomar conhecimento das provas produzidas e documentadas a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Sirnande e na manhã de hoje (27/3) foi deflagrada a Operação Inocence, que resultou na prisão do acusado em uma residência no beco do bairro da Serraria, onde estava escondido.

A Operação Inocence recebeu este nome fazendo alusão a proteção que a polícia e todos os cidadãos devem ter com a infância e juventude.

