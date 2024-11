Voltei! Santos vence e confirma acesso à Série A

Santos sobe para a Série A e pode ser campeão no fim de semana | Foto: Raul Barletta/Santos

Santos vence Coritiba fora de casa e confirma volta para a elite do futebol brasileiro.

O Santos concluiu, na noite de segunda-feira (11), sua principal tarefa de 2024: assegurar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra derrotou o Coritiba por 2 a 0, gols de Wendel Silva e Otero, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e garantiu que terminará a segunda divisão, na pior das hipóteses, na terceira colocação.

O título também está muito próximo e será obtido, sem a dependência de outros resultados, com mais dois pontos. Mas, alcançada a grande meta do ano, o clube começa a pensar em como será sua volta à elite, com o plano de montar um time que não se limite a brigar contra o rebaixamento, como se tornou corriqueiro até a degola, em 2023.

A campanha na Série B, embora superior à dos concorrentes, não foi construída sem sobressaltos. Com 66 pontos em 36 rodadas (20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas), a formação praiana registrou até aqui um aproveitamento de 63%, porém o futebol foi criticado, e o técnico Fábio Carille, contestado.

Após o vice-campeonato paulista e um bom início na segunda divisão nacional, houve entre maio e junho quatro derrotas consecutivas. Em agosto, nova sequência de quatro partidas sem vitória, com um revés e três empates. Já em novembro, com o acesso muito bem encaminhado, o presidente Marcelo Teixeira foi cobrado por torcedores e teve uma discussão ríspida com um deles.

Nesse cenário, apesar da festa pelo objetivo atingido, o ambiente não é o típico de uma equipe que sobe. Haverá mudanças para 2025, e uma delas pode ser no comando técnico.

Existem divergências dentro da própria diretoria em relação à manutenção do trabalho de Carille. O contrato do treinador tem um gatilho de renovação automática em caso de acesso e uma multa rescisória de aproximadamente R$ 1,5 milhão. A chance de permanência, antes tida como bem improvável, cresceu com a atual sequência de quatro vitórias.

Pesa, porém, contra o técnico a rejeição de uma parcela considerável da torcida, apegada ao propalado “DNA ofensivo” do clube. Carille não é um profissional com esse código genético -embora o Santos tenha o melhor ataque da Serie B, com 56 gols- e fez também, no contexto da segunda divisão, uma aposta em jogadores mais experientes. Na vitória do acesso, a escalação inicial tinha só um atleta da base, e o apreço pelos “Meninos da Vila” é outra característica marcante dos santistas.

Marcelo Teixeira já deixou claro que pretende dar mais espaço aos garotos. “O Santos, em um espaço de tempo curto, voltará a ter uma equipe jovem, competitiva, com talentos revelados na base, que estarão representando o time em competições oficiais, à altura das grandes forças do futebol brasileiro”, afirmou, no mês passado, à Folha de S.Paulo.

Também nessa entrevista, o dirigente disse que o trabalho de Carille “foi escolhido para a temporada de 2024”, “um ano atípico, uma temporada completamente fora da realidade do clube”. Uma indicação de que o caminho pode ser outra com a volta à primeira divisão.

De qualquer maneira, por parte dos torcedores, os questionamentos deram lugar ao alívio pelo fim de um martírio que, sempre bradaram, jamais viveriam. Uma celebração que se juntou à expectativa de retorno de um célebre menino da Vila.

Veículos da Arábia Saudita publicaram que o Al Hilal está disposto a rescindir no fim do ano o contrato de Neymar, 32, que tenta se recuperar de seguidos problemas físicos. A possibilidade ainda é tratada como remota, mas o Santos e o atacante têm trocado afagos -o atleta foi convido a ver o último jogo da equipe em casa na Série B, contra o CBR, no próximo domingo (17).

“Tudo vai depender da vontade do jogador, no momento certo de ele querer voltar ao Brasil. Lógico que o Santos tem um projeto visando o retorno de um jogador desse nível. Ele mesmo já declarou que aqui se sente em casa, já manifestou o desejo de retornar ao Santos, são bons indícios”, disse Marcelo Teixeira.

É um sonho.

A realidade, após um ano atípico, é que o Santos é novamente um clube da primeira divisão do futebol brasileiro.

Fonte: Marcos Guedes / Folhapress Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/08:05:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...