“Vou continuar vestindo o que quero”, diz deputada alvo de críticas ao usar decote

A deputada Paulinha (PDT) em evento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina © Reprodução/Facebook A deputada Paulinha (PDT) em evento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina

Município diz que uma obra estrutural no viaduto caberia ao Estado, que devolve responsabilidade; TCE apura disputa

Prefeitura de SP foi avisada de risco em viaduto que cedeu

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante caminhada no Hospital Albert Einstein na tarde de quinta-feira, 07/02

Boletim médico de Bolsonaro aponta febre e pneumonia

A deputada estadual Ana Paula da Silva (PDT-SC) foi alvo de críticas por usar um macacão vermelho decotado no dia de sua posse na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na sequência, advogados disseram que a roupa utilizada pela parlamentar não quebrava o decoro da Casa. Agora, em entrevista ao site Universa, ela afirma que continuará sendo vaidosa e usando as roupas que lhe agradam.

“Não é porque estou em um ambiente masculino que vou me masculinizar ou me portar como um homem para conseguir respeito. Quero me vestir como mulher, e ser a mulher que eu sou”, afirmou a parlamentar. “Vou continuar vestindo o que eu quero, não pretendo me violentar para agradar ninguém”, completou.

Paulinha, que também há foi duas vezes prefeita da cidade de Bombinhas (SC), afirmou em entrevista que não se arrepende de ter ido com o macacão decotado ao evento na Assembleia Legislativa. “Quando eu me separei, há sete anos, tomei uma resolução para a vida, de empoderamento mesmo. A partir dali, nunca mais deixaria alguém decidir que roupa eu usaria. Isso vale para o namorado e para o resto do mundo”, disse.

Da Redação:ISTOÉ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...