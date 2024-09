Voz de Zezé Di Camargo falha em dueto com Gusttavo Lima e preocupa fãs

Foto: Reprodução | Zezé, que se descreveu como “um pouco embriagado”, subiu ao palco quando o show de Gusttavo já estava com mais de uma hora de duração e cantou algumas de suas músicas.

Gusttavo Lima surpreendeu a todos na madrugada deste domingo (22) ao chamar Zezé Di Camargo, que havia se apresentado com seu irmão Luciano cinco horas antes, para subir ao palco do Jaguariúna Rodeo Festival. Durante o show de Gusttavo, Zezé fez uma participação especial, e sua voz gerou grande repercussão nas redes sociais.

Zezé, que se descreveu como “um pouco embriagado”, subiu ao palco quando o show de Gusttavo já estava com mais de uma hora de duração e cantou algumas de suas músicas ao lado do “embaixador”, em um momento de improvisação quase à capela. A participação foi marcada por descontração e elogios mútuos entre os dois artistas.

No entanto, enquanto cantava ao lado de Gusttavo Lima, a voz de Zezé falhou em um dos momentos do dueto, surpreendendo os fãs presentes e aqueles que acompanhavam o evento pelas redes sociais. Vídeos que circulam online mostram Zezé tentando continuar a performance, mas a falha em sua voz ficou evidente. Internautas rapidamente comentaram sobre a situação, expressando preocupação com o estado vocal do cantor, que já enfrentou problemas com a voz no passado.

