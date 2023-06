Vídeo mostra Dhomini, vencedor do BBB3, agredindo dono de bar em Goiânia com socos e chutes

A agressão teria sido motivada por um desentendimento por causa do estabelecimento. O vencedor do Big Brother Brasil 3, Dhomini, espancou o dono em um bar em Goiânia na tarde de terça-feira (13). No vídeo, é possível ver o ex-BBB agredindo Ailton Gomes Maranhão com socos e chutes. A agressão teria sido motivada por um desentendimento por causa do estabelecimento.

Segundo relato da defesa da vítima, o sócio de Ailton, Leonardo Scaff, e Dhomini foram até o bar com a polícia para remover os equipamentos do local. O advogado estava filmando a ação de retirada dos bens e, por esse motivo, também teria sido agredido pelo ex-BBB, como mostra o vídeo. (veja o vídeo abaixo)

Em nota publicada, Dhomini diz que ele e Leonardo tentavam há meses fazer um acordo amigável e vender a parte deles do negócio “que já estava falido”. “Fomos até lá buscar os equipamentos pra cobrir o prejuízo da nossa parte lesada e ele não aceitou, reagiu e só nos defendemos, porque fomos impedidos de levar e fomos ameaçados de morte, mas ele editou o vídeo das câmeras e retirou essa parte e só deixou a parte que lhe interessava”, diz a nota.

A esposa do campeão do BBB3, Adriana, usou as redes sociais dele para dar um recado aos seguidores. “Logo logo o Dhomini vai fazer um vídeo se desculpando pelos nossos seguidores. […] Vocês não mereciam ouvir o que estão ouvindo, mesmo que a versão não esteja correta. […] Não estou justificando o que ele fez, nada justifica, não estou do lado dele nesse momento. Ele perdeu a cabeça. Meu marido não é assim. Assim como todo mundo, ele perde a razão”, garantiu a esposa do ex-bbb.

Confira o pronunciamento do ex-bbb sobre o caso:

Fonte: Thainá Dias | O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/15:57:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...