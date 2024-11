WhatsApp libera transcrição automática de áudios; como usar o recurso

Foto: Reuters | Esse recurso é especialmente útil para usuários que recebem áudios longos ou estão em ambientes onde não é possível ouvir mensagens de voz.

O WhatsApp introduziu recentemente a função de transcrição de áudios, permitindo que mensagens de voz sejam convertidas em texto diretamente no aplicativo. Esse recurso é especialmente útil para usuários que recebem áudios longos ou estão em ambientes onde não é possível ouvir mensagens de voz.

Como usar a transcrição de áudios no WhatsApp

Atualize o aplicativo:

Certifique-se de que o WhatsApp está atualizado para a versão mais recente disponível na App Store ou Google Play Store.

Reproduza o áudio: Quando você abrir uma mensagem de voz, a transcrição será gerada automaticamente se o recurso estiver disponível no seu dispositivo.

Leia o texto: O texto transcrito aparecerá diretamente abaixo do áudio, permitindo que você visualize a mensagem sem precisar escutá-la.

Observações importantes:

O recurso está sendo liberado inicialmente para dispositivos iOS e, em breve, será disponibilizado para Android.

Funciona apenas para mensagens de áudio recebidas no mesmo idioma configurado no dispositivo.

Áudios muito longos ou com qualidade de som ruim podem não ser transcritos adequadamente.

A funcionalidade não exige nenhuma ativação adicional pelo usuário.

Essa nova abordagem simplifica o uso, já que o recurso é integrado automaticamente. Se você não está visualizando a opção, pode ser porque a função ainda está sendo liberada gradualmente.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/17:09:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...