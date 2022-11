Musk dá prazo para funcionários do Twitter decidirem entre sair ou ‘trabalhar duro’

No comunicado, Musk disse ainda que qualquer um que não tivesse clicado em um link confirmando “você quer fazer parte do novo Twitter” (Foto:Elon Musk – Money Time).

O Twitter demitiu metade de sua força de trabalho no início deste mês

O bilionário Elon Musk enviou uma mensagem aos funcionários do Twitter dizendo que eles tinham até quinta-feira para considerar se queriam permanecer e “trabalhar longas horas em alta intensidade” ou receber um pacote de indenização de três meses de pagamento.

No comunicado, Musk disse ainda que qualquer um que não tivesse clicado em um link confirmando “você quer fazer parte do novo Twitter” até a noite de quinta-feira, horário de Nova York, nos Estados Unidos, seria considerado desistente. “Seja qual for a decisão que você tomar, obrigado por seus esforços para tornar o Twitter um sucesso”, dizia a mensagem.

Uma cópia da mensagem, que foi noticiada pelo The Washington Post, foi revisada pela Reuters. Uma pessoa que recebeu a mensagem no Twitter confirmou seu conteúdo.

“No futuro, para construir um Twitter 2.0 revolucionário e ter sucesso em um mundo cada vez mais competitivo, precisaremos ser extremamente hardcore”, disse a mensagem de Musk. “Isso significará longas horas em alta intensidade. Apenas um desempenho excepcional constituirá uma nota de aprovação”, completou o texto.

Em outro trecho, o empresário diz que o Twitter seria “muito mais orientado à engenharia” sob sua liderança, acrescentando que “aqueles que escrevem ótimos códigos constituirão a maioria de nossa equipe e terão a maior influência”.

O Twitter demitiu metade de sua força de trabalho no início deste mês, logo após Musk assumir o controle da empresa de mídia social. Musk criticou os gastos e a cultura de trabalho do Twitter e disse que a empresa precisa de grandes cortes de custos e uma reinicialização de seus serviços.

(As informações são da CNN Brasil).

