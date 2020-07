WSP Provedor de internet oferece R$ 5 mil de recompensa para quem entregar sabotador de cabos da rede de internet

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Enquanto a policia investiga, a empresa resolveu oferecer recompensa de R$ 5 (cinco mil reais) para quem levar até os autores ou autor do vandalismo, a empresa acumula prejuízos, e o pior muita gente , empresa, escolas, unidades de saúde e poder publico esta prejudicado com ação dos criminosos.

Moradores de regiões ao longo da rodovia BR-163, como ; Novo Progresso , Cachoeira da Serra, Castelo de sonhos, Vila Isol entre outras localidades, atendidas pelo provedor de internet WSP Progresso, estão ficando sem internet devido a crimes, que vandalos vem causando aos donos do provedor “WSP”, via cabo óptica na região.

You May Also Like