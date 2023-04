Zé Felipe vê Evaristo Costa se meter em situação de Virginia e detona recado: “Vai tomar no c#, folgado”

Virginia Fonseca / Evaristo Costa / Zé Felipe – Foto Montagem TVFoco

Após polêmica envolvendo a influenciadora e Evaristo Costa, Zé Felipe não se aguenta e detona jornalista

E na manhã desta quarta-feira (5), uma polêmica tomou conta das redes sociais envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, e o jornalista Evaristo Costa.

Pra melhor entender tudo o que está rolando, acontece que viralizou nas redes um vídeo onde Virginia surge indo vacinar a sua filha, a pequena Maria Alice, contudo, assustada, a criança prefere ir para os braços da babá, já que entendeu que se ficasse no colo na mãe seria vacinada.

Logo os internautas começaram a replicar o vídeo afirmando que a Maria Alice estava preferindo ficar com babá, do que com a própria mãe. Foi então que o Evaristo Costa surgiu no twitter com um comentário que está dividindo opiniões: “Já ouviram falar: mãe é quem cria?”, disse o jornalista.

Rapidamente a web caiu em cima do comunicador, e enquanto uns entenderam ser apenas “uma brincadeira”, outros saíram em defesa de Virginia, que após toda repercussão, surgiu desolada nas suas redes sociais.

Enfurecido com a situação, Zé Felipe, pai de Maria Alice, surgiu em suas redes sociais e mandou um recado diretamente ao Evaristo: “A internet aqui tá foda viu, véi, tá foda, e o meu recado é para o Evaristo”, iniciou ele.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Bianca Rayla – otvfoc , em 05/04/2023/17:59:23

