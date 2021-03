“Zé Pelintra” é preso durante lockdown em Belém

Momento em que Pai Angelim (Zé Pelintra) é abordado | Foto:Reprodução

Pai de santo identificado como Angelim foi levado na viatura sem esboçar reação à abordagem dos policiais

De um lado liberdade religiosa, do outro as restrições impostas pelo lockdown para combate a pandemia do novo coronavírus e quando um se confronta com o outro acaba em confusão. E foi isso que aconteceu na noite de terça-feira (23) em uma rua do bairro da Terra Firme em Belém.

Imagens publicadas na internet, pela rede social Instagram, mostram o momento em que um homem, que seria pai de santo é preso por policiais militares que faziam ronda na área após recebimento de denúncia de aglomerações.

Nas imagens é possível ver a abordagem policial ao homem que está vestido com indumentária branca, característica de uma das mais importante conhecidas entidades das religiões de matrizes africanas, o Zé Pelintra. O detalhe é que ele não usava máscara, mas não é possível ver se há outras pessoas junto.

O religioso foi a princípio identificado como Pai Angelim e no momento da abordagem não esboçou nenhum tipo de reação. Ele mesmo entra na viatura até que o veículo seja fechado.

O DOL solicitou nota à Polícia Militar para saber o motivo real da prisão e aguarda um posicionamento.

ZÉ PELINTRA CONHEÇA MAIS DA ENTIDADE

Segundo informações referentes à entidade, Zé Pelintra é uma falange de entidades de luz originária da crença sincrética denominada Catimbó, surgida na Região Nordeste do Brasil. O Zé Pelintra também é comumente “incorporado” em terreiros de Umbanda, tendo seu culto difundido em todo o Brasil.

Algumas características que fazem de Zé Pelintra uma entidade tão popular é por ser ligado ao “povo da noite”, que gosta da bebedeira e da malandragem. Também é muito comum em representações teatrais pelo jeito brincalhão, por exemplo.

E essa popularidade fica mais evidente com a participação da Cabocla Rosinha que seria sua companheira.

Na internet, os dois possuem até fã-clube formado por pessoas que gostam das entidades.

