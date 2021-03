Família está desaparecida na mata em Parauapebas

Trio desapareceu no último domingo (Foto:Divulgação)

Moradores da Vila Palmares, em Parauapebas, participam das buscas

A procura por João Paulo da Silva, de 34 anos, e pelos dois filhos, de 10 e 13 anos, continua nesta quarta-feira (24) em Parauapebas, após bombeiros e outros servidores do município terem intensificado as buscas no dia anterior, terça-feira (23), sem sucesso até o momento.

Ainda na terça, o 23º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) de Parauapebas e a Defesa Civil do município se juntaram aos moradores do bairro que haviam iniciaram a procura já na segunda-feira (22). O trio, que mora Vila Palmares no município do sul do Pará, desapareceu no último domingo (21).

O capitão Sandro Tavares, subcomandante do 23º GBM, atualizou nesta quarta, ao Correio de Carajás, a situação das buscas, pontuando que entre vinte e trinta pessoas estão participando da ação, entre bombeiros militares, guardas florestais, bombeiros militares e mateiros da região da Palmares.A Vale disponibilizou um helicóptero para auxiliar nas buscas. O capitão Sandro contextualizou que, por se tratar de uma região de serra, a aeronave auxilia a equipe a chegar nos pontos altos, dispersando os grupos de cima para baixo e facilitando a ação.

A esposa e mãe das crianças, Rita da Silva, gravou dois vídeos nesta terça, endereçados à população, pedindo apoio nas buscas e que não sejam disseminadas notícias falsas, pois podem prejudicar a procura.

Por:Redação Integrada com informações do Correio de Carajás

