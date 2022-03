​Prefeitura de Novo Progresso retoma substituição de faixas e implanta placas indicativas

(Foto: Jornal Folha do Progresso) — Prefeitura de Novo Progresso retoma implantação e substituição de faixas de sinalização e implanta placas com nomes de ruas, patrimônios públicos, pontos turísticos e entidades.

Os serviços tiveram início no mês de janeiro, porém, com pouco mais de uma semana após a pintura ser feita, ela já estava bastante apagada, quase sumindo e precisou ser feita novamente.

A Prefeitura de Novo Progresso em parceria com Governo do Estado do Pará, retomou os trabalhos de implantação e substituição de sinalização e placas com os nomes de órgão públicos, ruas, avenidas e entidades em Novo Progresso.

Leia mais:Sinalização de ruas está apagando após uma semana em Novo Progresso

As avenidas, ruas, travessas e passagens da cidade de Novo Progresso está recebendo placas de sinalização de trânsito e placas com postes, indicando órgãos públicos, pontos turísticos, entidades entre outros.

Esse trabalho é muito importante para o mapeamento da cidade, porque facilita a localização dos endereços. A empresa que ganhou a licitação vai substituir todas as faixas de sinalização danificadas e implantar novas placas, nas ruas.

Segundo o chefe do Ditranp Sr. Ismael, esse trabalho esta sendo realizado por uma empresa terceirizada do DETRAN-PA, refazendo todas as vias pavimentadas, feitas anteriormente e acabaram danificas pela má qualidade do material usado, os serviços estão sendo intensificado primeiro no centro da cidade até os bairros, porém, a população pode e deve ajudar.

“O cidadão que verificar problemas com a placa de identificação, de qualquer logradouro, pode entrar em contato com a Ditranp que dispõe agora de WhatsSapp (93) 98113 7855 para contato, para providenciarmos a substituição. Nós contamos com a população como nossa parceira na preservação da urbanização de Novo Progresso”, concluiu.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/18:11:01

