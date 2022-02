Sinalização de ruas está apagando após uma semana em Novo Progresso

A Prefeitura de Novo Progresso vem anunciando desde ano passado que realizou um convenio com estado e uma empresa contratada pelo Detran do Pará estaria realizando o serviço de sinalização nas ruas públicas do município.(Fotos: Jornal Folha do Progresso)



Conforme divulgou o Governo do Estado do Pará em menos de um ano, o projeto Sinalização Viária por Todo o Pará, executado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), já sinalizou mais de 30 localidades. O objetivo é orientar condutores sobre as regras de trafegabilidade nas vias, reduzindo assim o número de acidentes, e, consequentemente, os danos materiais e fatais.

As nomras de transito especificam que a tinta usada deve ser à base de resina acrílica, com microesferas de vidro nas cores amarela e branca.

O Detran divulgou que; “Quem mora no interior do estado, agora deve ficar atento às novas normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito”. Não encontramos o valor da obra e se houve contrapartida da prefeitura de Novo Progresso.

Polêmica

Ao iniciar os serviços tiveram polemica com o prefeito em exercício Marconi da Unika, que fez uma self e depois postou fotos nas redes sociais lavando a rua com caminhão pipa de água, e acabou sendo questionado pelos internautas.

Os internautas questionaram que faixas seriam pintadas em cima de buracos existentes nas ruas, a reclamação para antes tapar buracos.

O Vice-prefeito fez comentário em defesa sua atitude Marconi Dá Unika As “críticas” de certas pessoas só me fortalece me engrandece e me motiva a trabalhar mais ainda. Trabalhar e ajudar a minha cidade pra isso fomos eleito pelo povo de Novo Progresso e com uma grande expressão de votos, isso incomoda a muitos, mas continuaremos firmes honrando nossos compromissos com a população, obrigado Novo Progressocomplementando a matéria publicada, nós trabalhamos com a equipe na noite de sexta-feira para sábado até às 2:30 da madrugada e no sábado o dia todo até às 20:00 horas lavando a Avenida da nossa cidade, para tirar uma foto basta apenas 10 minutos e pronto poderia ir pra pra casa…. Faço o que gosto Trabalhar e organizar sempre

Sinalização apagando

Porém, o que chama a atenção hoje, é que pouco mais de uma semana após a pintura ser feita e refeita, ela já está bastante apagada, quase sumindo e precisando ser feita novamente. E esse não é um caso isolado. Várias outras ruas que tiveram a sinalização pintada recentemente estão com a pintura desaparecendo, como na avenida Orival Prazeres e avenida Jamanxim centro de Novo Progresso.

A prefeitura não divulgou nota sobre o problema ocasionado, um áudio circula na internet onde uma pessoa que se apresenta como responsável pela empresa afirma que nova tinta estaria chegando até o municipio e pediu para tranquilizar o prefeito Gelson Dill (MDB), que os serviços serão realizados novamente sem prejuízos.

Veja algumas fotos:

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/02/2022/07:53:38

Você conhece os tipos de tinta de sinalização viária?

A tinta para demarcação viária é um produto utilizado para a pintura de faixas ou sinais em ruas, estradas, rodovias ou qualquer ambiente que precise ter grande visibilidade.

Ela precisa ter boa performance e obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas (ABNT) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta (Abrafati) e visa, principalmente, auxiliar pedestres e motoristas a fim de garantir a sua segurança.

Além disso, é preciso que a tinta para sinalização tenha grande durabilidade, rápida secagem e resistência à abrasão. Por isso, é preciso utilizar tintas especificas para as finalidades que descrevemos acima, pois, além de serem refletoras, elas irão garantir resistência ao intemperismo.

Este tipo de produto é fabricado em duas formas: com base de água e com base solvente. Para te auxiliar a diferenciar e a escolher a mais adequada para o seu projeto, vamos expor neste artigo as diferenças e características de cada uma delas. Mas antes, vamos falar um pouco das características gerais deste produto.

O que é sinalização viária

Ao falarmos em sinalização nos referimos a indicações que podem ser visuais ou acústicas. Normalmente tem como objetivo sinalizar locais que demandam maior atenção de quem passa por ali. Já o termo ‘viária’, como o próprio significado nos diz, faz referência a vias, rodovias e áreas de circulação de veículos.

Portanto sinalização viária consiste no conjunto de sinais feitos em vias e rodovias com a finalidade passar uma informação a quem trafega nesses locais. Essa comunicação pode ser realizada em locais urbanos e rurais e dizem respeito a regras, direitos e deveres.



Existem dois tipos de sinalização, a horizontal e a vertical, que podem se complementar, como acontece em cruzamentos, por exemplo. Veja a seguir como é cada uma delas.

– Sinalização horizontal: utiliza-se de símbolos, legendas, linhas e marcações para ordenar o fluxo de carros e pedestres nas vias e rodovias, controlando e orientando sua utilização.

– Sinalização Vertical: também faz uso de símbolos, legendas e pictogramas para comunicar-se com os usuários. Esses sinais são colocados em placas fixadas em postes, ao lado da pista ou suspensas. Neste caso, é utilizada para expor regras, direitos, obrigações e deveres dos cidadãos, nos espaços em que são disponibilizadas.

De acordo com a legislação, este tipo de sinalização pode set dividida em três tipos. Sinalização de Regulamentação; Sinalização de Advertência; ou Sinalização de Indicação.

O que diz a legislação

A Sinalização Viária está prevista no anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, através da Resolução nº 160, de 22 de abril de 2004.

Além disso, as tintas utilizadas para demarcação viária à base de resina acrílica devem atender aos requisitos quantitativos e qualitativos conforme as tabelas da NBR 11862 e NBR 13699 da ABNT e às disposições da NBR 15438/06.

Microesferas de vidro

Para garantir visibilidade noturna, são aplicadas esferas de vidro às tintas, que emitem luz ao serem iluminadas por um farol. É isso que garante segurança para dirigir durante a noite. Devido à sua importância, esses materiais passam por um rigoroso controle de qualidade.

Esse monitoramento usa equipamentos como microscópio eletrônico digital, peneiras granulotest, balança analítica, viscosímetro e classificador vibratório de esfericidade, para comprovar que é uma boa utilização.

Entre os benefícios de incluir a microesfera de vidro nas tintas para sinalização estão:

– Segurança para que os motoristas tenham boa visualização da pista em condições adversas, como noite, chuva e neblina;

– Como as esferas de vidro são rigorosamente tratadas, um dos seus efeitos é possibilitar maior tempo de vida útil da demarcação da tinta.

– Obedece a todas as especificações da ABNT.

Dito isso, fica com o consumidor a responsabilidade de buscar por empresas sérias, que fabriquem produtos de alta qualidade e segurança, e que sigam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a ABRAFATI (Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas).

Tinta para sinalização à base de água

Este tipo de tinta é caracterizado por ser acrílica de baixo odor e alta durabilidade. É destinado à pintura tanto de rodovias, asfaltos como ambientes internos. Seu uso é muito comum para demarcação de faixas de pedestres, lombadas e garagens. Além disso, ela pode ser misturada às microesferas de vidro.

Esse modelo oferece menos riscos à saúde e tem menos química. O tempo de secagem rápido, dura apenas cerca de 12 a 20 minutos.

Tem melhor viabilidade do que a tinta solvente, porém absorve mais poeira e sujeira principalmente enquanto está no tempo de secagem, exigindo maiores cuidados em sua operação.

Tinta para sinalização à base de solvente

Assim, com a tinha à base de água, esta tinta também possui alta durabilidade e tem base de solvente. Indicada para ser aplicada em pavimentos de concreto e asfalto, sua secagem é extra rápida (de 12 a 20 minutos) e a sua resistência à abrasão é ideal para o serviço de demarcação viária.

Como este tipo de tinta é resistente ao atrito, pode ser aplicado tanto em ambientes internos quanto externos. Também pode ser misturada a microesferas de vidro de modelos pré-mix e drop-on, a fim de que a tinta reflita a luminosidade dos faróis dos carros.

A tinta à base solvente reage menos com contaminações de óleos e graxas e tem maior resistência a frenagem dos veículos absorvendo menos a borracha dos pneus que marcam a tinta no longo prazo, por isso são mais indicadas para uso dentro das cidades e locais mais críticos como marcação de Pare e faixas de pedestre.

