Agro mantém crescimento e é responsável por 27% dos empregos gerados no Brasil

Dados do primeiro trimestre de 2023 revelam a contribuição do setor para a economia nacional

Uma pesquisa conduzida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revelou um notável crescimento no mercado de trabalho do setor do agronegócio no país. O agro, como é popularmente conhecido, desempenhou papel crucial na geração de empregos, contribuindo significativamente para a economia nacional. No primeiro trimestre deste ano, o setor foi responsável por 27% dos empregos gerados no Brasil.

Os estudos mostram que os salários dos trabalhadores do setor tiveram um aumento médio de 5,9% nos primeiros três meses de 2023, superando em 0,5% a média nacional. Além disso, ocorreu um crescimento de 6,1% no número de empregados com carteira assinada em comparação com o mesmo período do ano anterior, registrando a impressionante marca de 28,1 milhões de empregados.

O boletim revela que este crescimento nos postos se reflete, principalmente, no desempenho da produção agrícola interna. É prevista uma safra recorde de grãos para o período 2022/2023, além das projeções otimistas na produção de café e cana-de-açúcar.

Romário Alves, CEO e Fundador da Sonhagro, destacou a importância do setor “O constante crescimento do agronegócio no Brasil é um pilar fundamental para a nossa economia. Os números surpreendentes de criação de empregos refletem a importância desse setor em impulsionar o desenvolvimento econômico”.

No relatório da CNA também são apresentados dados sobre a participação das mulheres no setor do agronegócio. No primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 1,3% na presença feminina em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na mão de obra, o crescimento foi de 6,1%, representando um aumento de mais de 532,1 mil pessoas com carteira assinada.

Movimentando a economia e aquecendo o mercado de trabalho, o agro cresceu 21,6% de janeiro a março desse ano, impulsionando o Produto Interno Bruto (PIB) com um avanço de 1,9%, o maior desde 1996, que só demonstra a força do setor.

Sobre a Sonhagro:

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há 10 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores de Norte a Sul do Brasil em 18 estados.

