1Win JetX: guia completo de como jogar o jogo JetX na plataforma 1Win

As casas de apostas e cassinos online estão crescendo cada vez mais, e os usuários têm ao seu dispor uma extensa lista de opções. Porém, a 1Win preza pela melhor experiência possível para os seus usuários, tanto que consegue oferecer diversos jogos interessantes, como é o caso do 1Win JetX. Neste guia completo, explicaremos todas as funções e como jogar o JetX 1Win, um dos jogos mais procurados pelos apostadores, confira!

Cadastro na 1Win

O primeiro passo para jogar o 1Win JetX é realizando o cadastro na plataforma, e isso pode ser feito com simples etapas. Abaixo descrevemos o passo a passo de como realizar o cadastro no site.

Primeiramente, entre no site oficial da 1Win e procure pelo botão “Registre-se” no canto superior direito da tela. Após clicar neste botão, abrirá uma nova tela onde o usuário deverá preencher todos os seus dados ali, principalmente o usuário, senha e e-mail. Mais alguns dados serão necessários na próxima página, vá preenchendo todos. É indicado que os Termos e Condições de cadastro sejam lidos, assim, evita qualquer tipo de problema futuro. Após preencher todos os dados, vá avançando até chegar ao final do cadastro, onde aparecerá em sua tela a confirmação da conta criada. Depois disso, acesse seu e-mail e confirme sua conta clicando no link enviado pela plataforma. Ao clicar no link, a sua conta será verificada e você poderá aproveitar as vantagens disponíveis no site.

Como jogar o 1Win JetX?

Sabemos que o 1Win JetX funciona da seguinte maneira: no começo da rodada, um avião virtual começa subir pelos céus da plataforma 1Win. Junto dele, um multiplicador estará acoplado e ele será o fator primordial para definir o lucro que o apostador terá em caso de sucesso. Você deve retirar o avião de sua subida antes que ele caia, assim, vencerá a aposta. Caso contrário, perderá seu valor apostado. Abaixo separamos um guia passo a passo de como jogar o jogo.

Para começar, abra o 1Win JetX no site. Pode ser tanto pelo computador quanto pelo dispositivo móvel; A primeira etapa consiste na realização da aposta, que deve ter um valor mínimo de R$ 0,10; Após apostar e a rodada começar, o avião vai começar subir gradativamente, juntamente com o bônus multiplicador, que será o indicador de quantas vezes sua aposta será multiplicada em caso de vitória; No momento que você julgar necessário, clique no botão para retirar sua aposta. Ela vai ser multiplicada pelo multiplicador que aparecerá na tela. Caso você não tire o avião do ar e ele cair, você perderá sua aposta.

Principais regras

Assim como em qualquer outro jogo online, existem algumas regras que os usuários devem ficar atentos para respeitar e ter sucesso dentro do jogo. É por isso que recomendamos sempre ler os Termos e Condições do jogo para não haver qualquer imprevisto relacionado com as regras. Abaixo separamos as mais importantes:

O jogo requer uma aposta mínima para jogar, que é no valor de R$ 0,10;

Assim que o jato começar a subir, o multiplicador começará a contar;

Em qualquer momento da subida os jogadores poderão retirar seus ganhos, desde que o jato não tenha caído;

O valor final da sua premiação dependerá do valor apostado multiplicado pelo valor do multiplicador no momento em que tirou o avião.

Apostas múltiplas

É possível apostar em vários multiplicadores ao mesmo tempo. Vamos supor que o usuário queira realizar três apostas, uma com multiplicador 1.50x, outra com 1.90x e outra com 3.40x. Caso o multiplicador passe dos 3.40x você vai aumentar os seus ganhos, mas caso isso não aconteça, você perderá o valor apostado. Essa é uma tática bem utilizada e que pode dar certo se você tiver uma gestão de banca correta.

Intervalo de aposta

A estratégia de realizar apostas dentro de um determinado intervalo é uma ótima opção. Os apostadores realizam diversas apostas em intervalos regulares, aumentando as chances de retirar as apostas antes do foguete cair. Utilizar o temporizador nestes casos ajuda ainda mais a maximizar os ganhos.

Bônus 1Win JetX

Para maximizar ainda mais os seus ganhos, a plataforma está oferecendo um bônus 1Win JetX que dará até 500% nos quatro primeiros depósitos. Importante ressaltar que os Termos e Condições deste bônus está presente na página do mesmo, mas a distribuição da porcentagem será da seguinte maneira:

Bônus de 200% do valor depositado até R$ 700,00 em seu primeiro depósito;

Bônus de 150% do valor depositado até R$ 700,00 em seu segundo depósito;

Bônus de 100% do valor depositado até R$ 700,00 em seu terceiro depósito;

Bônus de 50% do valor depositado até R$ 700,00 em seu quarto depósito;

Conclusão

Em conclusão, o 1Win JetX vale muito a pena para os jogadores que estão em busca de entretenimento e ainda lucrar. A utilização dos bônus de boas-vindas maximiza ainda mais os lucros, e claro, utilizando as funcionalidades que o jogo fornece. Por fim, o passo a passo de como realizar o cadastro e jogar o jogo JetX é importante para os novos jogadores.

