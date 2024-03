Aplicativos de bate-papo por vídeo são uma das ferramentas de comunicação mais eficazes no século 21

Com o aparecimento da internet, conhecer e manter contato com outras pessoas se tornou tornou muito mais fácil do que antes. O primeiro site de namoro, o Match.com, apareceu em 1995 e literalmente mudou os próprios princípios do namoro na web, permitindo que milhares de pessoas aumentassem centenas de vezes o seu potencial círculo social.

Mas como as pessoas se conheciam antes do advento da internet, redes sociais, mensageiros instantâneos, bate-papos por vídeo e aplicativos de namoro?

Vamos mergulhar no passado para entender o quão importante tem sido o papel da internet na formação de toda a sociedade moderna. Queremos prestar atenção especial aos bate-papos aleatórios por vídeo como uma ferramenta muito fora do padrão para namoro. Vai ser interessante!

História dos bate-papos por vídeo e motivos para a sua popularidade

Muitas pessoas acreditam que a tecnologia das chamadas por vídeo apareceu apenas recentemente. Pouca gente sabe que em breve será o centésimo aniversário da primeira chamada por vídeo!

Em 1927, os engenheiros da AT & T Bell Telephone Laboratories apresentaram o primeiro complexo de telecomunicações ao mundo. Em 7 de abril do mesmo ano, o secretário de Comércio dos EUA, Herbert Hoover, fez a primeira chamada por vídeo. No entanto, esta era uma conexão unidirecional. Ou seja, o próprio Hoover não podia ver o seu interlocutor do outro lado.

Muito mais importante foi o aparecimento do protótipo da videotelefonia moderna, apresentado pelo inventor alemão Georg Schubert em 1936. O videofone naquela época era um sistema bastante volumoso que consistia em uma tela, uma câmera e um telefone comum. No entanto, a partir de 1936, cabines de chamada por vídeo começaram a ser instaladas ativamente em estações de correios. A partir delas era possível fazer chamadas para outros pontos de comunicação semelhantes.

Se falarmos sobre o formato de bate-papos aleatórios por vídeo, então esses serviços apareceram muito mais tarde. Eles apareceram especificamente em 2009, quando o site Omegle foi lançado. O Omegle ofereceu aos usuários uma oportunidade completamente nova para se comunicar com interlocutores aleatórios de diferentes partes do mundo. Os usuários não precisavam mais gastar tempo em sites e aplicativos de namoro normais, preencher perfis, usar muitos filtros de pesquisa complicados e responder a dezenas ou mesmo centenas de perguntas de questionários. Aqui eram precisos apenas alguns cliques e você estava falando com uma nova pessoa interessante.

Hoje, os usuários têm acesso a uma ampla variedade de alternativas ao Omegle:

Chathub — um simples bate-papo por vídeo com filtros de idioma e gênero. O Chathub não possui um aplicativo móvel, mas a versão web é bem adaptada para dispositivos móveis.

— site como Omegle, com um filtro de gênero. O OmegleBrazil.com também tem um excelente sistema de moderação e um tradutor de mensagens embutido.

— não é exatamente um bate-papo por vídeo, mas sim um serviço de streaming de vídeo. Não é o mais adequado para namoro cara a cara, mas permite que você se divirta.

— um bate-papo por vídeo para smartphones com recurso de pesquisa por hashtag. O Chatous não tem uma versão web, apenas aplicativos iOS e Android.

— outro serviço de streaming por vídeo, mas dedicado principalmente a videogames. Se você estiver interessado neste tópico, irá definitivamente gostar do Bigo Live.

— uma alternativa minimalista ao Omegle, com filtros geográficos e de gênero, bem como um tradutor de mensagens integrado.

— um bate-papo por vídeo um pouco desatualizado, mas ainda popular, para aqueles que não precisam de muitos recursos e configurações para encontrar outras pessoas.

O bate-papo por vídeo é uma verdadeira dádiva para pessoas que querem conhecer novas pessoas, encontrar amigos com os mesmos interesses ou até mesmo conhecer seu amor. Pode ser também apenas uma boa maneira de aproveitar e se divertir na web.

Como era antes?

A internet nem sempre foi acessível como é hoje. Portanto, as pessoas eram muito limitadas em termos de possibilidades de encontrar alguém especial. Muitos tiveram que se limitar apenas ao seu círculo íntimo de amigos, pois não era fácil sair dele.

No entanto, muitos ainda encontraram maneiras de expandir seu potencial círculo de amigos e buscar seu amor longe.

Mesmo nos tempos antigos, quando não existiam os meios de comunicação que nos são familiares, os moradores de diferentes cidades e aldeias muitas vezes se reuniam para reuniões noturnas e festivas, realizavam vários jogos e se comunicavam de todas as maneiras possíveis.

Os serviços de casamenteiros eram especialmente populares. Os casamenteiros eram bem vindos às casas de muitas pessoas, estavam cientes dos assuntos da maioria das famílias do distrito e agiam como uma espécie de cupido. A tradição de juntar casais não desapareceu, ela apenas se transformou em várias agências de namoro e casamento. Mas o princípio é, em geral, o mesmo.

Quando a impressão e distribuição de jornais começou a se desenvolver ativamente pelo mundo, chegou outro estágio importante no desenvolvimento do namoro fora do círculo social. Em muitos jornais e revistas, haviam imensos anúncios para procurar novos conhecidos. Qualquer um poderia enviar uma carta para o escritório editorial, falar brevemente sobre si mesmo e deixar contatos para comunicação. Todas essas informações eram publicadas no jornal e os leitores interessados podiam escrever (e depois chamar) o autor.

E não se esqueça de dating online. Hoje, nos tornamos pessoas com hábitos mais caseiros e não passamos muito tempo em lugares públicos. Mas, antes, as pessoas, especialmente as mais ricas, participavam muito ativamente de todos os tipos de bailes, encontros, peças de teatro, etc. Haviam encontros em quase qualquer tipo de lugar, eventos de massa, concertos, cafés, restaurantes e assim por diante. Claro, agora as pessoas também se encontram offline, mas não com tanta frequência quanto antes. Tudo se mudou para a internet. E, para alguns, tentar se encontrar alguém na rua é um mau sinal. A sociedade moderna está diferente.

Os aplicativos de namoro por bate-papo por vídeo podem substituir completamente a comunicação ao vivo?

Esta é uma pergunta difícil. Por um lado, o bate-papo por vídeo, que funciona com base no princípio do Omegle, é o formato mais próximo que existe da comunicação real. Afinal, você vê a outra pessoa, ouve sua voz e entonações, observa expressões faciais e gestos. Quase como na vida real. Mas, por outro lado, essa ainda não é uma comunicação ao vivo e a tecnologia não dá o efeito da presença da outra pessoa ao seu lado.

Neste momento, muitas empresas de TI estão trabalhando na criação de novas tecnologias de comunicação projetadas para nos dar esse mesmo efeito de presença. Alguns escritórios do Google têm sistemas especiais de projeção 3D instalados, dando a impressão de que a outra pessoa está bem na sua frente. Mas mesmo isso não será capaz de dar o efeito da presença cem por cento.

Algumas pessoas acreditam que os metaversos, que foram ativamente discutidos em quase todos os lugares recentemente, podem mudar tudo. Mas nem tudo é tão simples assim nessas plataformas. De fato, nos metaversos não há pessoas vivas, mas sim seus avatares. É impossível entender exatamente que tipo de pessoa está se escondendo atrás do avatar. De muitas maneiras, os metaversos são menos adequados para namoro online do que bate-papos por vídeo. Portanto, ainda é difícil dizer se eles terão um futuro ou se será uma tendência de curto prazo que todos esquecerão depois de alguns anos.

Seja como for, aconselhamos a que utilize e combine diferentes ferramentas de comunicação e que procure constantemente algo novo. Você nunca sabe onde e em que circunstâncias você encontrará sua futura alma gêmea. Então vá em frente e continue procurando. Vai funcionar!

