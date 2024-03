Por causa de disputa de terras, homem é morto pelo irmão e sobrinho

(Foto: Reprodução)- m homem foi morto a facadas pelo irmão e pelo sobrinho durante uma disputa por terras na zona rural de Anápolis, a 55 km de Goiânia, no Distrito de Interlândia. O homicídio, segundo a Polícia Civil (PC), ocorreu nesta terça-feira (12). A vítima é Wilson José Resende, de 54 anos.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização deste texto.

De acordo com o delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis (GIH), os dois irmãos já tinham uma “rixa” entre eles, em função das terras nas quais moravam e que nesta terça teriam chegado ao ápice.

“Existia uma contenda entre as partes, devido uma partilha de uma terra na zona rural que eles residiam. Eles já tinham registrado ocorrências de ameaças no passado. Ontem houve uma nova discussão entre ele e nesta ocasião o irmão e o sobrinho estavam armados com faca e facão, avançaram contra a vítima”, detalhou o delegado em entrevista.

Ainda conforme o delegado, durante a briga, o sobrinho da vítima acabou se ferindo. A polícia ainda não sabe se foi acidental ou se Wilson para se defender teria atingido o jovem. O delegado ainda explicou que o sobrinho foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Ele foi preso em flagrante e segue na unidade sob a tutela de agentes policiais, até receber alta médica e ser encaminhado para o presídio.

O irmão da vítima fugiu em uma moto, de modelo Honda CG, e ainda não foi localizado pela polícia.

Fonte: G1 GO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/09:36:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...