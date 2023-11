2024 terá poucos ‘feriadões’ prolongados; veja as folgas previstas

Próximo ano terá nove feriados nacionais, sendo que quatro serão no fim de semana.

O ano de 2024 terá poucos feriados prolongados. Serão nove feriados nacionais, dos quais apenas três vão ser vizinhos de um fim de semana, isto é, caem em segunda ou sexta-feira.

São eles: o da Confraternização Universal, em 1° de janeiro; o da Paixão de Cristo, em 29 de março; e o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Ano bissexto (com 366 dias), 2024 terá quase metade das folgas prolongadas em relação a 2023, que teve sete. São quatro feriados no fim de semana.

Mas, se forem incluídos os pontos facultativos nacionais, o número pula para seis. E apenas dois deles terão uma “emenda” maior, de quatro dias, no Carnaval, em 13 de fevereiro (terça-feira) e no Corpus Christi, em 30 de maio (quinta-feira).

O calendário oficial com as datas dos feriados nacionais e pontos facultativos de 2024 ainda não foi divulgado pelo governo federal, mas o g1 listou as datas de acordo com o que foi determinado neste ano (veja as listas ao final da reportagem).

Feriados locais

Municípios e estados podem determinar em lei que pontos facultativos nacionais, como Carnaval ou Corpus Christi, sejam feriados locais.

Essas duas datas já são consideradas pontos facultativos para os servidores públicos federais. Assim, quem tiver direito a descansar nesses períodos terá dois feriados prolongados a mais em 2024.

O Dia da Consciência Negra, que é em 20 de novembro e no ano que vem cai numa quarta-feira, não entra na lista porque não é considerado feriado nem ponto facultativo nacional, já que depende de lei municipal ou estadual.

Veja abaixo a lista de feriados nacionais em 2024 e os pontos facultativos nacionais, levando em conta os dias determinados pelo governo federal neste ano.

🗓️ Veja as datas dos feriados previstos para 2024

Data Feriado Dia da semana 1° de janeiro Confraternização Universal segunda-feira 29 de março Paixão de Cristo Sexta-Feira Santa 21 de abril Tiradentes domingo 1º de maio Dia Mundial do Trabalho quarta-feira 7 de setembro Independência do Brasil sábado 12 de outubro Nossa Senhora Aparecida sábado 2 de novembro Finados sábado 15 de novembro Proclamação da República sexta-feira 25 de dezembro Natal quarta-feira

