Caminhoneiros paralisam 16 cidades em 3 estados

Manifestantes paralisaram rodovias em três estados nesta manhã (Foto/Reprodução/Twitter© Reprodução/Twitter )

A Polícia Rodoviária Federal informa que 16 cidades de três estados registraram paralisações de caminhoneiros na manhã desta quarta-feira (8). São eles Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

Em Santa Catarina há bloqueio em Garuva, Joinville, Mafra, Santa Cecília, Guaramirim e Campos Novos. No No Paraná, as manifestações ocorrem em Paranavaí e Maringá. No Espírito Santo há bloqueios em oito municípios.

De acordo com a Folha de São Paulo, caminhoneiros independentes aderiram à paralisação nesta quarta, um dia depois dos atos pró governo Bolsonaro no Dia da Independência, mesmo sem apoio formal das entidades.

Segundo algumas líderes da categoria, as pautas defendidas nas manifestações são distintas das propostas pelas associações de caminhoneiros, como o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Em comum, a briga pela redução no preço dos combustíveis, mas com acusações políticas diferentes.

Em Santa Catarina, a concentração, que começou ainda na terça-feira (7), localiza-se no cruzamento entre a BR-116 e a BR-282. Segundo líderes ouvidos pela Band FM, não há previsão de quanto tempo seguirão com a paralisação. Veículos de passeio, da área da saúde e com cargas perecíveis estariam liberados para passar pelo bloqueio rodoviário.

Fonte:ISTOÉ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...