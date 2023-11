Cerca de 300 recém-nascidos já foram atendidos no Regional de Santarém em 2023

Unidade é referência em neonatologia de alta complexidade e ampliou leitos da UTI para receber pacientes do hospital municipal – Desde o dia 11, HRBA conta com dez novos leitos de UTI Neo -(Fotos:Divulgação HRBA)

“Foi um momento de felicidade porque foi a primeira vez que eu carreguei a minha filha. Fiquei emocionada”. O relato da estudante Silvana Soares, 23 anos, mostra um momento importante para ela e para a filha, Valentina, bebê prematura que está em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, desde o mês de setembro. “Eles cuidam da minha filha e eu acho muito bom”, aprovou a mãe.

Já Ivana Cardoso, 29 anos, ainda não está conseguindo carregar a pequena Maria Cecília no colo, mas todos os dias acompanha o desenvolvimento da filha. Ela chegou ao HRBA há quase dois meses e nasceu com apenas 26 semanas de gestação. Para a mãe, estar perto da filha durante o tratamento não tem preço.

“Ela ainda não vai para o colo, mas a gente coloca a luva, faz carinho nela. É um sentimento de amor maior. Minha vontade era levá-la para casa, mas sei que ela precisa desse tratamento. Então aproveito sempre o momento que tenho com ela, todos os dias, de manhã e à tarde. Converso com ela e digo que vai dar tudo certo e logo vamos para casa”, contou a assistente administrativa.

Referência em neonatologia de alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do oeste do estado, o HRBA recebeu, de janeiro a outubro de 2023, 298 bebês recém-nascidos na UTI Neonatal da unidade.

Os bebês são acompanhados 24 horas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e outros colaboradores da equipe multiprofissional do hospital. O setor atende pacientes prematuros, que são aqueles nascidos antes de 37 semanas de gestação, além de bebês de baixo peso ou que apresentaram alguma complicação no nascimento.

“O prematuro, muitas vezes não está preparado para nascer, os órgãos ainda não estão totalmente formados e ele precisa da UTI Neonatal para esse desenvolvimento. Aqui, realizamos a triagem neonatal e também a criança recebe todas as vacinas que são preconizadas antes da alta médica. Temos um atendimento de excelência e um carinho enorme pelos pacientes, é como se fossem nossos filhos. Ficamos muito felizes quando eles saem de alta e devolvemos os bebês para a mãe e toda a família”, destacou a coordenadora das UTI’s, enfermeira Lia Mara Couto.

Novos leitos – Desde o dia 12 de setembro, com o incêndio sem vítimas que paralisou os atendimentos no hospital municipal de Santarém, todos os pacientes recém-nascidos da região que precisam de UTI são encaminhados ao Hospital do Baixo Amazonas, unidade que pertence ao governo do Pará e é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde.

No primeiro momento, o HRBA abriu cinco leitos a mais de UTI Neonatal para atender esta nova demanda, divididos entre as alas A e B.

Desde o dia 11 de novembro, o hospital ampliou o atendimento com dez novos leitos que foram viabilizados junto com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), passando de 19 para 29 leitos de UTI Neonatal.

O setor de UTI fica localizado no térreo da unidade, mas os dez novos leitos foram alocados no terceiro andar em uma nova ala do serviço. Com a ampliação, hoje há cerca de 100 profissionais atuando no atendimento aos recém-nascidos dentro da unidade.

“Transformamos nossos leitos de enfermaria para UTI Neo, ampliando o número total de leitos do hospital de 153 para 163. Nós trouxemos alguns profissionais já com experiência do térreo para o terceiro andar e contratamos novos colaboradores para suprir essa demanda. Hoje, os bebês com menor complexidade, que conseguimos manter mais estáveis, são alocados nos leitos novos para essa parte final do tratamento deles com a gente”, explicou Nerrlem Maschmann, gerente assistencial do HRBA.

“É um serviço de excelência. Todos os profissionais dão atenção e se dedicam ao máximo aos prematuros, desde que chegam e todos os dias eles têm esse acompanhamento”, comemorou Ivana Cardoso, mãe da Maria Cecília.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom / HRBA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/07:14:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...