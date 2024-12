Intercontinental: Botafogo perde para o Pachuca e se despede do torneio

O chute certeiro de Idrissi que abriu o placar para o Pachuca contra o Botafogo — Foto: Mahmud Hams/AFP

Com equipe alternativa, alvinegros não resistiram ao cansaço e às boas jogadas do time mexicano

O sonho do Botafogo na Copa Intercontinental não durou muito. O time foi derrotado para o Pachuca por 3 a 0 logo na estreia e já se despediu do torneio da Fifa, realizado em Doha, no Catar. Já o clube mexicano avança para a semifinal. No sábado, enfrenta o Al-Ahly, do Egito.

Como já era de se esperar, o desgaste físico ditou a tônica da partida. Devido ao cansaço extremo do time, que enfrentou o São Paulo no domingo e encarou uma viagem de 15h na segunda-feira, o técnico Artur Jorge escalou uma equipe mista. Alex Telles, Marlon Freitas, Thiago Almada e Savarino iniciaram no banco. Acabou pagando um preço caro.

Além do entrosamento menor, a equipe que foi a campo sentiu muito o cansaço, o que era possível ver pelos erros bobos e a intensidade bem menor do time em relação aos jogos anteriores. O Pachuca aos poucos se sentiu à vontade para atacar.

A vitória mexicana foi toda construída no segundo tempo. Aos 4, Idrissi abriu o placar em bela jogada. O holandês naturalizado marroquino foi o melhor jogador da partida.

Atrás do placar, Artur Jorge pôs os demais titulares em campo. Mas, apesar da pressão, o Botafogo não conseguiu furar a defesa mexicana e não teve forças para se defender. Deossa ampliou aos 20, em jogada que começou com falha de Almada na saída de bola e erro de John na tentativa de defender. Aos 33, Rondón acertou um chute de fora da área e deu contornos finais ao placar.

Fonte: Redação do GLOBO — Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/16:10:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...